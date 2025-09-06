Kisgyón bányászati múltja sem merülhet feledésbe (képgalériával)

Mór városa szorosan kötődik több bányához is, hiszen lakosai közül sokat dolgoztak a föld alatt Balinkán, Pusztavámon, Kincsesbányán, Gánton és Kisgyónban is. Nem véletlen, hogy a bányászati hagyományok őrzői és a város önkormányzata több napon és több helyen is koszorúzik bányásznap idején.