Kisgyón bányászati múltja sem merülhet feledésbe (képgalériával)
Néma főhajtás és koszorúzás volt Móron a kisgyóni bányász szobornál szeptember 5-én délután.
Mór városa szorosan kötődik több bányához is, hiszen lakosai közül sokat dolgoztak a föld alatt Balinkán, Pusztavámon, Kincsesbányán, Gánton és Kisgyónban is. Nem véletlen, hogy a bányászati hagyományok őrzői és a város önkormányzata több napon és több helyen is koszorúzik bányásznap idején.
Néma főhajtás és koszorúzás MóronFotók: Hrubos Zsolt
A kisgyóni bányászokról is megemlékeztek Móron szeptember 5-én a Kodály utcai bányász szobornál. Beszédeket nem tartottak, a koszorúzást néma főhajtás követte.
