„Nem csak a 20 Éveseké a Világ” Nyugdíjas Klub

4 órája

Kirándulás Tatára és Tatabányára

A székesfehérvári Felsővárosi Közösségi Házban működő „Nem csak a 20 Éveseké a Világ” Nyugdíjas Klub az éves programjának megfelelően szeptember 18-án autóbuszos kirándulást szervezett Tatára és Tatabányára.

Feol.hu
Kirándulás Tatára és Tatabányára

Forrás: Laki Mária

Bognár Mária klubvezető köszöntötte a tagságot. Azt idegenvezetést ezúttal Krauth György vállalta magára, aki tatabányai születésű.

A csoport először Tatára látogatott el, ahol megtekintették az Eszterházy kastélyt, a tatai várat és sétát tettek az Öreg-tó környékén.

Az út következő állomása Komárom-Esztergom vármegye központja, Tatabánya megyei jogú város volt. A közös ebéd elfogyasztása után felmentek Tatabánya jelképéhez, a Turul szoborhoz, emlékműhöz, ahonnan nagyszerű panoráma tárul a településre.

A bátrabbak, Krauth György vezetésével pedig megtekintették a szelim mészkőbarlangot is.

A csoport biztonságos, külön autóbuszos kirándulásáról Oszoli Tibor gépkocsivezető gondoskodott. 

Csató József

„Nem csak a 20 Éveseké a Világ” Nyugdíjas Klub kirándulása Tatára és Tatabányára

Fotók: Laki Mária

 

 

