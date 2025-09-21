1 órája
Kirándulás Tatára és Tatabányára
A székesfehérvári Felsővárosi Közösségi Házban működő „Nem csak a 20 Éveseké a Világ” Nyugdíjas Klub az éves programjának megfelelően szeptember 18-án autóbuszos kirándulást szervezett Tatára és Tatabányára.
Forrás: Laki Mária
Bognár Mária klubvezető köszöntötte a tagságot. Azt idegenvezetést ezúttal Krauth György vállalta magára, aki tatabányai születésű.
A csoport először Tatára látogatott el, ahol megtekintették az Eszterházy kastélyt, a tatai várat és sétát tettek az Öreg-tó környékén.
Az út következő állomása Komárom-Esztergom vármegye központja, Tatabánya megyei jogú város volt. A közös ebéd elfogyasztása után felmentek Tatabánya jelképéhez, a Turul szoborhoz, emlékműhöz, ahonnan nagyszerű panoráma tárul a településre.
A bátrabbak, Krauth György vezetésével pedig megtekintették a szelim mészkőbarlangot is.
A csoport biztonságos, külön autóbuszos kirándulásáról Oszoli Tibor gépkocsivezető gondoskodott.
Csató József
„Nem csak a 20 Éveseké a Világ” Nyugdíjas Klub kirándulása Tatára és TatabányáraFotók: Laki Mária