Kirándulás Tatára és Tatabányára

Bognár Mária klubvezető köszöntötte a tagságot. Azt idegenvezetést ezúttal Krauth György vállalta magára, aki tatabányai születésű.

A csoport először Tatára látogatott el, ahol megtekintették az Eszterházy kastélyt, a tatai várat és sétát tettek az Öreg-tó környékén.

Az út következő állomása Komárom-Esztergom vármegye központja, Tatabánya megyei jogú város volt. A közös ebéd elfogyasztása után felmentek Tatabánya jelképéhez, a Turul szoborhoz, emlékműhöz, ahonnan nagyszerű panoráma tárul a településre.

A bátrabbak, Krauth György vezetésével pedig megtekintették a szelim mészkőbarlangot is.

A csoport biztonságos, külön autóbuszos kirándulásáról Oszoli Tibor gépkocsivezető gondoskodott.

Csató József