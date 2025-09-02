Egy halott katonai bázis a Bakony fojtogató ölelésében (képgalériával)

Annak idején néhány száz méter megtétele után sorompó és kapu akadályozta meg a bejutást, a jobb kézre eső parkolót sem látni már a növények ölelésében. A Kincsestáborban a kapuszolgálatot az M-zárolt T-34-es harckocsikat és önjáró lövegeket őrző és kezelő alakulat katonái látták el, akik némi alkoholért szívesen riasztották a velük egy bázison lévő kiképző századok legénységét, amikor a székesfehérvári parancsnokságról váratlannak szánt ellenőrzés érkezett. Így aztán amíg a tiszti UAZ – például a rosszindulatáról híres Bródy őrnaggyal a fedélzetén – felért a körletekig, el lehetett tűnni, vagy tüntetni azt, ami nem volt oda való. Például üres üvegeket, vagy hibásan kitöltött kiképzési terveket.

A táborból ma már csak ez az egyetlen épület áll, természetesen teljesen romos, lepusztult állapotban van

Fotó: feol.hu

A fa barakkokat már régen lebontották, csak a beton alapok, kerítésoszlopok, lépcsősorok maradtak meg, azok is nagyrészt belevesztek a növényvilágba, dacolva a közeli erdő mindent visszahódítani akaró erejével. Az egykori konyha épülete áll még valamennyire, amit amolyan közösségi épületként is használtak, vasárnaponként ott lehetett fogadni a látogatókat. Aggódó és kicsit talán büszke szülőket, még egy ideig kitartó és hűséget füllentő lányokat. A falakról leszakadt a csempe, a kőlapokat térdig érő építési törmelék borítja, az ablakok álmosan nyitják szemüket a félhomályból a kinti verőfény felé. Két helyen feliratot látok: „BUÉK 2018”. Ezek szerint egy csapat fiatal itt várhatta ki a szilvesztert. A tankok számára készült épületek némi maradványa is felelhető, mellettük egy rámpa maradt meg. Körülbelül tíz éve még némi nehézségek árán be lehetett járni a területet, ma már ez lehetetlen vállalkozás, mindent sűrűn benőtt az aljnövényzet. Az erdő lassan de biztosan satuba fogta az egykori bázis maradványait, majd csaknem mindent eltüntetett a szem elől.

Az utat azonban még ma is használják, hirtelen katonai konvoj hangja veri fel a csendet, teherautók és terepjárók dübörögnek el a közeli lőtér irányába. Nem mutatom magam, mert elvileg – szinte olvashatatlanul – korábban két helyen is arra utaló feliratot találtam, hogy a honvédségi területre csak külön engedéllyel lehet belépni. Ennek lényegében ellentmond a tény, hogy az Országos Kéktúra útvonala jól látható jelzésekkel gyakorlatilag érinti a bázist, annak északi oldalán.