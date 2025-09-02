48 perce
Egy halott katonai bázis a Bakony fojtogató ölelésében (képgalériával)
Miután elhagyjuk Iszkaszentgyörgyöt, egy idő után Kincsesbánya magasságában nem jobbra, az egykori bányászfalu irányába, hanem balra fordulunk, ahol aszfaltozott bekötőút vezet az erdőbe. Ott volt az egykori katonai bázis, a Magyar Néphadsereg ma már csak kevesek által ismert létesítménye, Kincsestábor.
Annak idején néhány száz méter megtétele után sorompó és kapu akadályozta meg a bejutást, a jobb kézre eső parkolót sem látni már a növények ölelésében. A Kincsestáborban a kapuszolgálatot az M-zárolt T-34-es harckocsikat és önjáró lövegeket őrző és kezelő alakulat katonái látták el, akik némi alkoholért szívesen riasztották a velük egy bázison lévő kiképző századok legénységét, amikor a székesfehérvári parancsnokságról váratlannak szánt ellenőrzés érkezett. Így aztán amíg a tiszti UAZ – például a rosszindulatáról híres Bródy őrnaggyal a fedélzetén – felért a körletekig, el lehetett tűnni, vagy tüntetni azt, ami nem volt oda való. Például üres üvegeket, vagy hibásan kitöltött kiképzési terveket.
A fa barakkokat már régen lebontották, csak a beton alapok, kerítésoszlopok, lépcsősorok maradtak meg, azok is nagyrészt belevesztek a növényvilágba, dacolva a közeli erdő mindent visszahódítani akaró erejével. Az egykori konyha épülete áll még valamennyire, amit amolyan közösségi épületként is használtak, vasárnaponként ott lehetett fogadni a látogatókat. Aggódó és kicsit talán büszke szülőket, még egy ideig kitartó és hűséget füllentő lányokat. A falakról leszakadt a csempe, a kőlapokat térdig érő építési törmelék borítja, az ablakok álmosan nyitják szemüket a félhomályból a kinti verőfény felé. Két helyen feliratot látok: „BUÉK 2018”. Ezek szerint egy csapat fiatal itt várhatta ki a szilvesztert. A tankok számára készült épületek némi maradványa is felelhető, mellettük egy rámpa maradt meg. Körülbelül tíz éve még némi nehézségek árán be lehetett járni a területet, ma már ez lehetetlen vállalkozás, mindent sűrűn benőtt az aljnövényzet. Az erdő lassan de biztosan satuba fogta az egykori bázis maradványait, majd csaknem mindent eltüntetett a szem elől.
Az utat azonban még ma is használják, hirtelen katonai konvoj hangja veri fel a csendet, teherautók és terepjárók dübörögnek el a közeli lőtér irányába. Nem mutatom magam, mert elvileg – szinte olvashatatlanul – korábban két helyen is arra utaló feliratot találtam, hogy a honvédségi területre csak külön engedéllyel lehet belépni. Ennek lényegében ellentmond a tény, hogy az Országos Kéktúra útvonala jól látható jelzésekkel gyakorlatilag érinti a bázist, annak északi oldalán.
Katonai szálláshelyek és a „stoki” rendje
Valamikor egymás mellett több fabarakk sorakozott, második világháborús lágerhangulatot kölcsönözve a főként télen nyomasztó tábornak. A barakk közepén nyílt a bejárat, utána egy előtér következett, majd jobbra voltak az irodák a század- és szakaszparancsnoknak, az írnoknak, egy-egy felnyitható ággyal a tiszthelyettesek és a tisztesek számára, akik ott is aludtak. Balra nyílt a legénységi szálláshelyiség a szorosan egymás mellé szorított emeletes vaságyakkal. Ezek csak úgy fértek el, hogy egyet-egyet össze kellett tolni, ami azt jelentette, hogy a katonák lényegében egymás mellett feküdtek. A vaságyak végében állt a „stoki”, arra kellett az újonckiképzésre bevonultatott honvéd elvtársaknak az egyenruhájukat hajtogatniuk, de úgy, hogy azok nem lehettek nagyobbak egy gyufásdoboz magasságánál. Az egyenruhák tetejére került a sapka, télen oroszos usanka, nyáron Bocskai, a bakancsot a stoki alá kellett tenni, fényesre pucolva. Ezek a surranók – főként az újak – gyakran véresre marták az újoncok lábát, ezért tanácsosnak bizonyult egy féltéglával puhára törni a merev disznóbőrt.
A műveletlen, nyolc általános iskolát és csak egy tiszthelyettesi gyorstalpalót végzett őrmesterek, törzsőrmesterek egy-egy példánya imádta gyötörni a bevonultakat, főként éjszaka a stokik felrúgásával, a leboruló egyenruha újra és újra hajtogattatásával, saját surranóik kipucoltatásával. Ha valakit kipécéztek maguknak, akár hajnalig eltarthatott ez a „gyakorlás”. Mindezt harsány ordítozás kísérte, így aztán az sem tudott aludni, aki az ágyában maradhatott. A nap reggeli tornával kezdődött, amit – főként télen – megint csak gyötrésként éltek meg a legtöbben, még azok is, akik sportoltak bevonulásuk előtt. Utána következett a sorakozó a barakknál, majd alakzatban, nótaszóval kellett elvonulni a konyhára.
Jártunk lent a kéklő Duna-parton, hóvirágot szedtünk ketten ott
vonyította parancsszóra a század. A nótának volt egy sora, ami úgy szólt, hogy
leszek-e még boldog én, lesz-e még, lesz-e még, ez a kislány az enyém?
Ennél a pontnál a kiképzők egyike állati üvöltéssel általában közbe harsogta, hogy „Soha!”. Sajnos ez a cinizmus jövőbe látott, mert a legtöbb esetben csak a nős fiúk mellett tartott ki a párjuk, a többieket néhány hét vagy hónap múlva sorban elhagyták a civil életben hagyott barátnők, szeretők. Ezt pedig kevesen viselték jól, sajnos a cserbenhagyott katonák némelyike – szerencsére csak kevesen voltak ilyenek – öngyilkosságot kísérelt meg, vagy követett el. Ezért aztán nem is nagyon maradhatott soha újonc honvéd egyedül Kincsestáborban, a pottyantós budikhoz is csak alakzatban, kísérettel lehetett járulni. Nem mindenki szokta meg, hogy időzítse a bélműködését, az ilyen „úrifiúk” számára a szabályozottság további nehézségeket okozott.
Az étel? A hétvégi látogatáskor kapott csomagból éltek a legtöbben. Egyébként hosszú sorban állás után a csellósok a zöld csajka aljába merték a pocsék levest, amit a legtöbben kiborítottak, a felső részbe kapta mindenki a második fogást, ami azért néha ehetőnek bizonyult. Rendesen elmosogatni a hideg vízben nem lehetett a zsíros bádogot, ezért mindig ragadt. Miután a bázis végóráinak kezdetén teljesen eldugult minden lefolyócsatorna, valaki egy doronggal szétverte a konyhai lefolyó eternit csövét, és attól fogva minden ott leöntött zsíros mosogatólé a pincében gyűlt össze, amely idővel patkányok uszodája lett.
Mivel olajjal oldották meg a fűtést, a barakkok nem csak a mosdatlanságtól bűzlöttek. Fürdeni nem lehetett, vizesblokkok, zuhanyzók nem léteztek, vagy ha igen, nem sokan találkoztak azokkal. Tisztálkodásnak azt nevezték a kiképző századoknál, hogy egy héten egyszer teherautókra terelték a katonának és elvitték őket a közeli bányához, és ott időre – néhány percnyi volt csupán az egy-egy személyre meghatározott idő – le lehetett zuhanyozni ugyanott, ahol a bányászok mosakodtak a műszakok végén. Mindezt – és úgy általában mindent – harsány üvöltözések mellett kellett elvégezni. Így aztán sokan megtetvesedtek, akadt, aki egy hónapon belül kétszer is. Aki így járt, annak át kellett mennie a „gyengélkedő” barakkba, ahol a katona egyedül, vagy sorstársa segítségével leborotválta magát – az intim helyeken is –, aztán jöhetett az olajszerű kenőcs.
A képgaléria a bal alsó sarokra kattintva tekinthető meg!
Az erdő lassan teljesen eltünteti a KincsestábortFotók: Tihanyi Tamás
A kiképzés ideje alatt egyetlen újonc sem hagyhatta el a bázist, legfeljebb csak akkor, ha súlyosabban megbetegedett és be kellett őt vinni a vérkommunista Münnich Ferencről elnevezett laktanyába, vagy a városi kórházba. Az eskütételig tartó egyhónapos felkészítés előre pontosan meghatározott terv szerint ment, általában a közeli lőtéren végrehajtva a harcászatot, a menetgyakorlatot, az alaki foglalkozást. Hétvégén azonban meghatározott számban érkezhettek látogatók, akik az ebédlőben beszélgethettek az újonccal, aki még nagyon messze látta leszerelésének végét. A csomagokkal megjelenő lányok persze egyre csak fogyatkoztak, ahogy az idő múlásával találtak maguknak valaki mást, akire nem kellett annyit várni.
Kár lenne takargatni, hogy a Magyar Néphadsereg alakulatainak tekintélyes részénél a napi gyakorlatban teljesen elfogadottnak számított az ivászat. Az újoncok nem, a kiképzők és a hivatásos állomány tagjai azonban – ritka kivétellel – annál inkább vedeltek. Kincsestábor esetében az volt a rutin, hogy a Székesfehérvárról érkező tisztek és tiszthelyettesek gyakran megálltak az iszkaszentgyörgyi kocsmánál, az UAZ terepjárót a szemközti oldalon lévő bokrok mögé rejtve. Vagy nem is annyira rejtve. Mivel Kincsestáborban a kapunál nem nagyon volt szigorú ellenőrzés, ezért még a sorállományú kiképző tisztesek is elég mennyiséget tankoltak fel maguknak szeszekből ahhoz, hogy ne jöjjenek zavarba, bármit is hozzon a holnap.
A Kincsestábor elnevezés csalóka valósága
A Kincsestábor elnevezés csalóka lehetett annak, aki romantikus elképzelésekkel érkezett katonaéletének e helyszínére: kincset ugyanis egyáltalán nem, inkább csak hideget, koszt és ordítozást találhatott a fák alatt, a barakkok között. Más kérdés, hogy az élet nevű hazárdjátékhoz hasznosnak bizonyulhattak az ott tapasztaltak, hiszen ha a Kádár-rendszer fiatalját az eltöltött hetek nem törték meg, akkor erősítették, megkeményítették, lefejtették a lélekről a gyermeki illúziót. Arról persze, hogy mindennek katonai értelemben mennyire volt értelme, sokat lehetne vitatkozni. Tény azonban, hogy aki a gyakorlótéren megkapta az élettől az első nagy pofonokat, később már nem esett térdre olyan könnyen és meg tudta becsülni a szabadságát és a jólétét, amiről a mai, felelősségérzet nélküli, liberalizmustól megfertőzött, helyenként még nemi identitásában is bizonytalan ifjaknak láthatóan teljesen torz és abnormális fogalmai vannak.
A Központi Gyakorló és Lőtérparancsnokság 1992-ben alakult meg azzal a feladattal, hogy biztosítsa az érkező csapatok kiképzését, gyakorlatainak, lövészeteinek kiszolgálását, az arra való felkészülést és a végrehajtás értékelését. Az alakulat jogutódja lett az 1949-ben megalakított Tüzér Kiképző Központnak, történeti jogelődjének tekinti az 1905-ben Hajmáskéren létrehozott Közös Hadseregbeli Tüzérségi Lövőiskolát, valamint az 1913-ban Várpalotán megalakult Magyar Királyi Honvéd Csapat Gyakorlótér Parancsnokságát is. Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű katonai gyakorlóterének közvetlen szomszédságában, 1969 és 1972 között építették fel Kincsestábort.
A székesfehérvári híradóezred és más alakulatok – például Lentiből, Zalaegerszegről, Szombathelyről való – újoncainak alapkiképzését végezték ugyanott, ahol egy ugyancsak kiképző tüzérezred tevékenykedett. A Marcalihoz tartozó 32. és 89. tüzér zászlóaljak katonái állomásoztak a bázison. A rendszerváltást követő leépítési folyamatok, illetve a sorkatonaság intézményének megszüntetése során a barakkokat lebontották, az M-zárolt, évtizedek óta elavult, második világháborús harckocsikat beolvasztották, az objektumot megszüntették. Aztán először onnan is a vas csatornafedőket lopták el.
A Magyar Néphadseregben azt hirdették, hogy fontos a katonák kulturális nevelése. Ez nem mindig sikerült. Kincsestáborból egyszer bevitték az újoncokat Székesfehérvárra, a Vörösmarty Színházba, hogy a sorállomány megnézhesse a „Száll a kakukk fészkére” című előadást. Nem bizonyult jó ötletnek, miután a hóban kúszás és más finomságok megtették a hatásukat: akkoriban még nagy telek voltak. Előadás közben úgy köhögött a sok baka, hogy a színészek még a saját hangjukat sem hallották. Bujtor István – ő játszotta az elmegyógyintézetben sertepertélő indiánt –, megelégelte a dolgot, megállította az előadást és bejelentette, hogy ha a katonák nem fejezik be a köhécselést és a tüsszögést, nem játszanak tovább. Lehetetlent kért. Így aztán a honvéd elvtársakat szépen visszaszállították Kincsestáborba, hogy megtudják, hol lakik a magyarok Istene.