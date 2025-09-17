Látogasd meg te is a páratlan székesfehérvári játékgyűjteményt!

Enying: Szeptember 19., péntek 8–16 óra: Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. Helyszín: Vas Gereben Művelődési Ház (Bocskai István utca 1.). A szervezők bemutatják a Fejér vármegyei településeken a Start közfoglalkoztatási mintaprogramok segytségével előállított termékeket, a programok eredményeit, és magát a közfoglalkoztatási tevékenységet. Programok: Termékbemutatók. Kulturális műsor. Pályaorientáció. Szakmai fórumok. Zöldség- és gyümölcskóstoló. Álláskeresési módszerek. (Fejér Vármegyei Kormányhivatal, Belügyminisztérium.)

Füle: Sárréti Tájház (Széchenyi István utca 107.). A tájház története. A kiállítás. Nyitvatartás: szombat és vasárnap 10 és 16 óra között. (Szent István Király Múzeum.)

Kápolnásnyék: Vörösmarty Emlékház (Vörösmarty Mihály utca 31.). Az épület története. A kiállítás. Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn zárva. (Szent István Király Múzeum.)

Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Nyitvatartás október elsejéig: keddtől vasárnapig; hétfő szünnap. Az állandó kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel tekinthetők meg. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 és 15 óra. 15 fő felett bejelentkezés szükséges (06-30-481-5784, [email protected]).

Sárbogárd: Szeptember 20., szombat 15–17 óra: Oroszlánkirály. Kisállat kiállítás. Bemutató és simogató. Helyszín: József Attila Művelődési Központ.

Sukoró: Néprajzi ház (Szilvás sor 7.). Fejér vármegye első néprajzi múzeuma. „Holnemvolt” konyha. Tisztaszoba. Hátsó szoba. Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn és kedden zárva. Érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet: (06-22) 598-007; [email protected] (Szent István Király Múzeum.)

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Gyűjtemények: Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény. Modern és kortársművészeti kollekció. Iparművészet. Deák Dénes gyűjtemény. Fekete Sas Patikamúzeum. Réber-gyűjtemény. Új Magyar Képtár. Ybl-gyűjtemény. Régészeti gyűjtemény. Kőtár. Éremgyűjtemény. Néprajzi gyűjtemény. Újkortörténeti gyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény. Székesfehérvári játékgyűjtemény. Könyvtári gyűjtemény. Antropológiai gyűjtemény. A múzeum iparművészeti tárgyai állandó kiállításon a következő helyszíneken szerepelnek: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény. (A Budenz-ház jelenleg nem látogatható.) Fekete Sas Patikamúzeum. Marosi Arnold látványtár. Vörösmarty Emlékház (Kápolnásnyék). Csók István Emlékház (Cece). Győry-kastély (Perkáta).