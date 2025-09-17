1 órája
Látogasd meg te is a páratlan székesfehérvári játékgyűjteményt!
Talán nem is gondolnád, mennyi mindent nem láttál még Székesfehérváron. A játékmúzeum például értékes-emlékezetes barangolásra hív.
Meghosszabbítva! Via Lucis – Belső fény. Hager Ritta textilkiállítása Fehérváron
Fotó: Simon Erika
Velencei-tavi Nyári Tárlat – Meghosszabbítva: Hager Ritta iparművész kiállítása – A Széna tér, képekben – Hit, remény és rajzfilm – „Örvendezz, királyi város!” – Egy múzeum tekintete.
(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)
Agárd: V. Velencei-tavi Nyári Tárlat. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozat Fejér vármegyei tagjainak kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca). A tárlat a Velencei-tóhoz kapcsolódó művészeti alkotásokat mutatja be. Megtekinthető szeptember végéig, időszakosan, hétfő kivételével.
Agárd: Szentiványi Attila ikonfestő kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca 1.).
Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Nyitvatartás időszakosan, szeptember végéig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Előre bejelentkezett csoportokat (20 fő felett) fogadnak; bejelentkezés: 06-30-905-4870.
Bicske: Keresztmetszet. Ágh Gyula Mihály festőművész kiállítása a Petőfi Művelődési Központ kiállítótermében (Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár). Megtekinthető október 3-áig.
Cece: Csók István Emlékház (Arany János utca 11.). Az emlékház története.
Az állandó kiállítás. Csók István, az európéer. Csók István festészete. Nyitvatartás: péntek és szombat 10–18 óra. Kapcsolat: (06-25) 234-153, a községi könyvtár nyitvatartási idejében. (Szent István Király Múzeum.)
Csákvár: Emlékház és Tűzoltó torony (Szabadság tér 1.). A csákvári fazekasság története. A mesterség múltja. Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Bejelentkezés: 06-30-298-0051; 06-20-379-9230; 06-70-311-0125; 06-20-945-7194. (Szent István Király Múzeum.)
Dunaújváros: Intercisa Múzeum. A múzeum Dunaújváros és környékének régészeti, történeti és néprajzi emlékeit gyűjti, őrzi, s mutatja be állandó és időszaki kiállításain. Állandó kiállítások: Őskori gyűjtemény; Római kori gyűjtemény; Középkori és kora újkori gyűjtemény; Néprajzi gyűjtemény; Újkori és legújabbkori történeti gyűjtemény. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–16 óra, szombaton 14–18 óra között.
Enying: Szeptember 19., péntek 8–16 óra: Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. Helyszín: Vas Gereben Művelődési Ház (Bocskai István utca 1.). A szervezők bemutatják a Fejér vármegyei településeken a Start közfoglalkoztatási mintaprogramok segytségével előállított termékeket, a programok eredményeit, és magát a közfoglalkoztatási tevékenységet. Programok: Termékbemutatók. Kulturális műsor. Pályaorientáció. Szakmai fórumok. Zöldség- és gyümölcskóstoló. Álláskeresési módszerek. (Fejér Vármegyei Kormányhivatal, Belügyminisztérium.)
Füle: Sárréti Tájház (Széchenyi István utca 107.). A tájház története. A kiállítás. Nyitvatartás: szombat és vasárnap 10 és 16 óra között. (Szent István Király Múzeum.)
Kápolnásnyék: Vörösmarty Emlékház (Vörösmarty Mihály utca 31.). Az épület története. A kiállítás. Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn zárva. (Szent István Király Múzeum.)
Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Nyitvatartás október elsejéig: keddtől vasárnapig; hétfő szünnap. Az állandó kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel tekinthetők meg. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 és 15 óra. 15 fő felett bejelentkezés szükséges (06-30-481-5784, [email protected]).
Sárbogárd: Szeptember 20., szombat 15–17 óra: Oroszlánkirály. Kisállat kiállítás. Bemutató és simogató. Helyszín: József Attila Művelődési Központ.
Sukoró: Néprajzi ház (Szilvás sor 7.). Fejér vármegye első néprajzi múzeuma. „Holnemvolt” konyha. Tisztaszoba. Hátsó szoba. Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn és kedden zárva. Érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet: (06-22) 598-007; [email protected] (Szent István Király Múzeum.)
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Gyűjtemények: Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény. Modern és kortársművészeti kollekció. Iparművészet. Deák Dénes gyűjtemény. Fekete Sas Patikamúzeum. Réber-gyűjtemény. Új Magyar Képtár. Ybl-gyűjtemény. Régészeti gyűjtemény. Kőtár. Éremgyűjtemény. Néprajzi gyűjtemény. Újkortörténeti gyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény. Székesfehérvári játékgyűjtemény. Könyvtári gyűjtemény. Antropológiai gyűjtemény. A múzeum iparművészeti tárgyai állandó kiállításon a következő helyszíneken szerepelnek: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény. (A Budenz-ház jelenleg nem látogatható.) Fekete Sas Patikamúzeum. Marosi Arnold látványtár. Vörösmarty Emlékház (Kápolnásnyék). Csók István Emlékház (Cece). Győry-kastély (Perkáta).
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Nyitvatartások:
Rendház (Fő utca 6.) Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert (Koronázó tér 1.). Október végéig: hétfőtől vasárnapig: 9–17 óra.
Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény (Arany János utca 12.): Átmenetileg zárva.
Fekete Sas Patikamúzeum (Fő utca 5.). A gyógyszerészet történetét bemutató állandó kiállítás. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Hetedhét Játékmúzeum (Oskola utca 2–4.). Az állandó kiállítás két gyűjteményből áll: Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet páratlan értékű, Európa-szerte elismert polgári játékgyűjteményéből és
Réber László grafikai hagyatékából. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Palotavárosi Kiállítóhely (Rác utca 11.). Október 31-éig bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9983.
Pelikán Galéria (Kossuth Lajos utca 15.). Nyitvatartás, keddtől péntekig: 10–18 óra. Szombat, vasárnap, hétfő: zárva.
Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9982.
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Országzászló téri kiállítóhely (Országzászló tér 3.). Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér megye népi kultúrájából. (Fejér vármegye és Székesfehérvár néprajza.) A néprajzi állandó kiállítás részét képezik az alább felsorolt, de nem önálló kiállítások: A céhek világa. A székesfehérvári vastuskó. Az árucsere alkalmai. Tárgyalkotó pásztorok és parasztok. A népművészet mai folytatói. A bodajki búcsújárás. Egy nevezetes farsangi népszokás: a mohai tikverőzés. A húsvéti sibálás (Pázmánd). Karácsonyi szobabelső. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. A részvételi szándékot 7 munkanappal előbb szükséges jelezni. Bejelentkezés, telefon: 06-70-664-6164, hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között; e-mail: [email protected] Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Székesfehérvár: Szeptember 18., csütörtök 16 óra: Molnárné Kiss Marianna egyedi alkotásainak kiállítása, megnyitó. Helyszín: Tarsoly Ifjúságért Egyesület, Székesfehérvár, Fő utca 3. fsz. 3. (az Ofotért melletti udvarban). Molnárné Kiss Marianna egyedi alkotásai körömlakk és egyéb anyagok újrahasznosításával készültek. A válogatást a nemrég Csákváron bemutatott munkákból állították össze, hogy minél többen megismerjék ezt a technikát, gyönyörködhessenek az alkotásokban, és erőt meríthessenek keletkezésük történetéből. Házigazda: Barna Éva, a Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke. A kiállítást megnyitja: Zsohár Melinda újságíró. Moderátor: Tóth Árpádné, a Vértes Múzeum Baráti Körének tagja. A megnyitót az Összhang Kamarakórus előadása színesíti, vezetőjük: Kunstár Béláné.
Székesfehérvár: Szeptember 18., csütörtök 17 óra: Irodalmi lépegető. Homolya Gábor képzőművész kiállítása a Vörösmarty Társaság rendezvénytermében (Kossuth Lajos utca 14.). Megnyitó. Köszöntőt mond: Sebők Melinda, a Vörösmarty Társaság elnöke. Megnyitja: Homolya Tibor képzőművész. Kurátor: Pék Eszter Anna, a Vörösmarty Társaság művészeti alelnöke. Megtekinthető október 30-áig, csütörtökönként 14 és 16.30 óra között, valamint a rendezvények ideje alatt.
Székesfehérvár: Szeptember 19., péntek 18 óra: Színdobogás – Büki Zsuzsanna festőművész, grafikus kiállítása a Pelikán Galériában (Kossuth Lajos utca 15.). A kiállítás Büki Zsuzsanna Lánczos–Szekfű ösztöndíj beszámoló tárlata. Megnyitja: Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója. Megtekinthető október 17-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)
Székesfehérvár: Osu I. Mounier Noémi fotográfus, grafikus fotókiállítása a Köfém Művelődési Házban.
Székesfehérvár: Osu II. Mounier Noémi fotográfus, grafikus fotókiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A két fotókiállítás, közös összefogás eredményeként két helyszínen (különböző képanyaggal, de összetartozó témában) látható. Amint Mounier Noémitól megtudtuk: „Az osu (kiejtve: osz) egy japán karate kifejezés, amely az oshi shinobu szóból ered, és azt jelenti, hogy ’feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak’ vagy ’kibírni a nyomást/terhelést’. Gyakran használják üdvözlésre, tiszteletadásra, elkötelezettség kifejezésére, valamint köszönésként, viszlátként, vagy akár bátorításként is a kyokushin karate edzéseken. Küzdelem, kitartás, fókusz. Ez mind látható a képeken. Osu!” Mindkét kiállítás szeptember 27-éig látogatható. (A belépés ingyenes.)
Székesfehérvár: Életre kelt rajzfilmhősök. Kiállítás Németh Zoltán játékgyűjtő gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető szeptember 27-éig.
Székesfehérvár: A Széna tér, képekben. Kiállítás Székesfehérvár Széna téri képeiből a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. A szervezők a székesfehérvári Széna teret ábrázoló régi fotókból gyűjtöttek anyagot az olvasóktól, közösségi felületekről, a Topotéka Székesfehérvár oldalról. A kiállítás megtekinthető szeptember 27-éig.
Székesfehérvár: A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt. Időszaki kiállítás a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokában (Fő utca 6.). A múzeum régészei 2021-ben fedeztek fel egy avar kori temetőt Csákberény Arató-szérűn, melynek azóta is folynak a feltárásai. A temető 138. sírjából, egy felnőtt nő maradványai mellől előkerült különleges leleteket tekinthet most meg a nagyközönség. A kiállítás megtekinthető szeptember 28-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.
Székesfehérvár: Múlt, jelen, jövő. Kapusi Bence és Wollein Mária kiállítása a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtárban (Mártírok útja 2.). Megtekinthető október 5-éig.
Székesfehérvár: Jankovics Marcell – Hit, remény és rajzfilm. Jankovics Marcell (1941–2021), Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.) látható. A Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata közös szervezésében megvalósuló kiállítás „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett 2025-ös Szentév eseménye. Jankovics Marcell műveit az Apostoli Szentszék hivatalos nyitó eseményeinek részeként mutatták be Rómában, a Vatikánban, a Palazzo della Cancelleria-ban. Ezt követően, Magyarországon első ízben Székesfehérváron látható az immár kibővített, nagyszabású tárlat. A kiállítás hat egymást követő teremben valósult meg. A termek egymásutániságában – Hit, Remény, Zarándoklat – tematikával kapcsolódnak az ünnepi Szentév üzenetéhez. A kiállítás Jankovics Marcell műegyütteseit mutatja be, amelyek mozgó- és állóképeket, installációkat, valamint fény-, illat- és hangélményeket ötvöznek. Ezeket az alkotásokat a Szent István Király Múzeum történeti, régészeti és néprajzi gyűjteményének egy-egy releváns vagy izgalmas tárgya egészíti ki, egyedi párosításokat hozva létre. A tárlat három nyelven (magyar, angol, olasz) megtekinthető. A kiállító művész: Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész, művelődéstörténész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tiszteletbeli elnöke, a nemzetközi kortárs művészet korszakos alkotója. Életművének meghatározó része a kereszténység magyarországi történetének feldolgozása, bemutatása, a Biblia üzenetének művészi megfogalmazása. A tárlat ezt az egész életen át tartó folyamatot hivatott a közönség elé tárni. A kiállítás október 19-éig látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Székesfehérvár: „Örvendezz, királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét. A kiállítás megtekinthető október 31-éig. (A belépés díjtalan.)
Székesfehérvár: Meghosszabbítva! Via Lucis – Belső fény. Textilkiállítás a Koronázó Bazilika kövei között. Hager Ritta iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Hager Ritta művészi világa spirituális és szakrális témákat dolgoz fel. Nyugalmat és erőt sugárzó alkotásain központi szerepet tölt be a fény. Egy művön belül alkalmazza a gobelint, ógobelint, fonást, kötözést. Alkotásai kilépnek a sík két dimenziójából, plasztikus, a tér három dimenziójában megjelenő műveket komponál. Mini textil szobrai derűt, humort, iróniát sugároznak. A kísérletezés és a tradíciók tisztelete éppúgy jellemzi, mint az anyag tulajdonságainak hangsúlyozása és az anyagon túli világ, értékek megjelenítése. Művei pozitív üzenetet sugallanak, a mindig jelenlévő Gondviselés óvó, segítő erejét. A kiállítás megtekinthető november 9-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)
Székesfehérvár: Egy múzeum tekintete. A Szent István Király Múzeum első 150 éve. „… a közönség használatára…”. Helyszín: Csók István Képtár (Bartók Béla tér 1.). A kiállítás legfőbb célja az intézmény történetének bemutatása a múzeumi munkán és múzeumi gondolkodáson keresztül. Műtárgyak, események, jelentős személyiségek és a múzeumi gyűjtemények egymásra reflektálása segítségével idézve fel a közös, személyes és egyéni emlékeket. Megtekinthető november 9-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Tác-Gorsium: Gorsium Régészeti Park. Gorsium-Herculia római kori város. Nyitvatartás: október 31-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. Bejelentkezés hétköznap 9 és 15 óra között: 06-70-643-7486, [email protected] (Szent István Király Múzeum.)
Vál: Vajda János Emlékház (Antali erdő). Nyitvatartás: előre bejelentkezés alapján. Telefonszám: 06-30-164-3447.