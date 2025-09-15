Kettő jobb, mint egy – gondolták

Tudják, van az az érzés, hogy az első jó gyerek után a szülőnek kedve támad egy másodikat is vállalni. Ám a második általában szófogadatlan, égbekiáltóan rossz és minden egyéb. A legelső gondolatmeneten haladva vállaltunk a férjemmel néhány évvel ezelőtt a mi csoda jó kutyánk után egy másodikat, aki hozza a papírformát. Na nem csak a rosszaságban, hanem abban, hogy mindig történik vele valami. Van, amikor megeszik egy méter hosszú övet és kis híján bele is hal, máskor fél kiló kelésben lévő tésztát szippant be vagy ’elhagyja’ két lábkörmét. Ha pedig nem ő csinál magával valamit, akkor éppen beteg és azért vihetjük orvoshoz. Ő Blue, aki csodák csodájára nemrég töltötte a hármat és remélem a viselkedése ellenére, hogy még sokszor hármat tölt velünk.