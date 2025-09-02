3 órája
Kétmillió szavazattal nyert a közösség (galéria)
Átadták az okoszebrát a 2025-2026-os tanévkezdésre Móron, a Radnóti Miklós Általános Iskola kapujánál. A fejlesztést a Generali a Biztonságért Alapítvány finanszírozta, ám a döntést egy verseny előzte meg, melynek során Mór város kétmillió szavazatot kapott. A szeptember 2-án tartott átadó ünnepségen az alapítvány és a város vezetése is megjelent.
A Generali a Biztonságért Alapítvány évek óta népszerűsíti okoszebra programját. Idén, a tavalyihoz hasonlóan, egy szavazás keretei között a hazai lakosság arról dönthetett, melyik városban alakítsanak „okossá" olyan gyalogátkelőhelyet, ami iskola közelében található. A verseny a nyár elején lezárult és az első helyen Mór végzett, több mint kétmillió szavazattal, Szombathely és Karcag előtt.
A többség csak viszonylag érzi magát biztonságban
– Napjainkban sokkal több nehézséggel kell szembenézniük a gyerekeknek a gyalogos közlekedés során, mint évtizedekkel ezelőtt elég csak a gépjárművek megnövekedett mennyiségére gondolnunk. Nem véletlen, hogy a szülők nehezebben engedik el egyedül akár csak iskolába a gyerekeket: a Generali a Biztonságért Alapítvány tavaly júliusi kutatásában 1000, 16-75 év közötti magyar lakost kérdezett többek között arról, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a gyalogátkelőkön. A válaszokból akkor egyértelműen kiderült, hogy a hazai lakosság kétharmada inkább csak viszonylag érzi magát biztonságban, amikor gyalogátkelőn halad át. A válaszadók mindössze 16 százaléka számolt be arról, hogy általában véve maximálisan biztonságban érzi magát a zebrán való átkeléskor. A kutatásból az is kiderült, hogy átlagosan a 10-11 éves kor az, amikortól a szülők úgy érzik, egyedül is közlekedhet a gyerek – hangzott el a szeptember 2-án tartott átadó ünnepségen, ahol a kedvezményezett, vagyis a Radnóti Miklós Általános Iskola egyik osztálya is jelen volt a Szent István tér és Kossuth Lajos utca kereszteződésénél. A gyalogátkelő elkészült a szeptemberi iskolakezdésre a Generali alapítványának finanszírozásában, és több mint 4 millió forintból alakult okossá.
A gyermekek biztonsága érdekében
– Tizennégy éve, 2021-ben hirdette meg először a Generali a Biztonságért Alapítvány és a Pearl Enterprises Kft. azt a versenyt melynek során olyan zebrákat kerestünk, ahol veszélyes az átkelés. A legtöbb voks egy ózdi és egy váci zebrára érkezett, így mindkét város gyalogos-átkelőhelye lassan négy éve már okoszebraként működik. A 2022-es szavazást Szentendre nyerte, ahol azóta már okoszebra segíti a biztonságosabb közlekedést. A 2023-as okoszebra szavazás győztese Mohács volt tavaly pedig Mátészalkára szavaztak a legtöbben, így 2024 szeptemberére el is készült az okoszebra, ami azóta biztonságosabbá teszi az iskolába igyekvők mindennapjait. Büszkék vagyunk rá, hogy az okoszebrák létesítésével sokat tehetünk azért, hogy a gyermekek nagyobb biztonságban közlekedhessenek a mindennapokban – mondta Kalmár László, a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának tagja.
Keret
Mi az az okoszebra?
A SafeCross okoszebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett aktiv LED prizmák segítségével a zebrára lépő járókelőre hívja fel a figyelmet. Tehát az okozebra célja, hogy az adott átkelőhelynél a járművezetők mindig észleljék a gyalogosátkelést. A fényjelzés kizárólag addig tart, ameddig az áthaladás is, így a zebra csak indokolt esetben lép működésbe. Egy korábban Debrecenben telepített okoszebránál vizsgálta az önkormányzat a megállási hajlandóságot. Az okosżebra telepítése előtt ez 55 százalék volt, két hétre rá 65 százalékra emelkedett, két hónap múlva pedig már 76 százalékos volt a megállási hajlandóság.
(Galéria a képre kattintva)
Kétmillió szavazattal nyert a móri közösségFotók: Hrubos Zsolt
A legkedveltebb borfesztivál városa
– Nagyon örülünk neki, hogy a közösség fontosnak tartotta ezt a szavazást, ez azt jelenti, hogy egy 14 ezres város, egy olyan családias közösség mint Mór képes, ha nem is versenyre kelni, de legalábbis társ lenni megyei jogú városokkal. Egyszer már sikerült egy országos internetes pályázaton nyerni. Akkor az volt a kérdés, hogy melyik a legkedveltebb borfesztivál Magyarországon? Akkor Szegedet és Budát megelőzve Mór volt az első. Ezen a sikeren felbuzdulva egy közútra megépítjük ennek a párját a város a saját költségvetéséből. A baleseti adatok azt mutatják, hogy Móron ez az a gócpont, amire különösen kell figyelni – fogalmazott Fenyves Péter polgármester az átadón.
Közel hetven zebra, 120 millióért
- Kecskeméten
- Szegeden
- Székesfehérváron
- Veszprémben
- Zalaegerszegen
- nyaralóhelyeken a Balaton partján
- fővárosi agglomerációban
A kétmillió szavazat bizonyít
– A településnek 14200 lakosa van, mégis több mint kétmillió szavat érkezett, ami azt bizonyítja, hogy Mórnak mind a kulturális, mind a gazdasági értéke akkora, hogy felemelte a várost az ország térképére. Nekünk a gyermekek biztonsága az első és bízom abban, hogy ezzel nem fejeződött be ez a projekt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy Mór városát pozitívan helyezzük fel az ország térképére – mondta Törő Gábor országgyűlési képviselő.
Pályázat esetén a felét állja az alapítvány
Az egyik zebrát tehát már átadták, a másik kialakítása már előkészületben van, és vannak további lehetőségek is az alapítvány bevonására.
– A rendőrség adatai szerint egy évben közel 1000 embert gázolnak el gyalogátkelőkön. A Generali a Biztonságért Alapítvány szívügyének tekinti a biztonságosabb közlekedés elősegítését a program elindítása óta közel 70 zebrát alakított okossá és több mint 120 millió forint értékben épített okoszebrát szerte az országban. Nem csak a szavazáson lehet azonban támogatást nyerni az alapítványnál, ugyanis az okoszebra kialakítására kapcsán 50 százalékos támogatásra is pályázhatnak az önkormányzatok – áll az alapítvány közleményében.