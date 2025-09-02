Kétmillió szavazattal nyert a közösség (galéria)

A Generali a Biztonságért Alapítvány évek óta népszerűsíti okoszebra programját. Idén, a tavalyihoz hasonlóan, egy szavazás keretei között a hazai lakosság arról dönthetett, melyik városban alakítsanak „okossá" olyan gyalogátkelőhelyet, ami iskola közelében található. A verseny a nyár elején lezárult és az első helyen Mór végzett, több mint kétmillió szavazattal, Szombathely és Karcag előtt.

Több mint kétmillió szavazattal Mór lett a kiválasztott. Az okoszebra kialakításának teljes költségét vállalta a Generali a Biztonságért Alapítvány Fotó: HRUBOSFOTO

A többség csak viszonylag érzi magát biztonságban

– Napjainkban sokkal több nehézséggel kell szembenézniük a gyerekeknek a gyalogos közlekedés során, mint évtizedekkel ezelőtt elég csak a gépjárművek megnövekedett mennyiségére gondolnunk. Nem véletlen, hogy a szülők nehezebben engedik el egyedül akár csak iskolába a gyerekeket: a Generali a Biztonságért Alapítvány tavaly júliusi kutatásában 1000, 16-75 év közötti magyar lakost kérdezett többek között arról, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a gyalogátkelőkön. A válaszokból akkor egyértelműen kiderült, hogy a hazai lakosság kétharmada inkább csak viszonylag érzi magát biztonságban, amikor gyalogátkelőn halad át. A válaszadók mindössze 16 százaléka számolt be arról, hogy általában véve maximálisan biztonságban érzi magát a zebrán való átkeléskor. A kutatásból az is kiderült, hogy átlagosan a 10-11 éves kor az, amikortól a szülők úgy érzik, egyedül is közlekedhet a gyerek – hangzott el a szeptember 2-án tartott átadó ünnepségen, ahol a kedvezményezett, vagyis a Radnóti Miklós Általános Iskola egyik osztálya is jelen volt a Szent István tér és Kossuth Lajos utca kereszteződésénél. A gyalogátkelő elkészült a szeptemberi iskolakezdésre a Generali alapítványának finanszírozásában, és több mint 4 millió forintból alakult okossá.

A gyermekek biztonsága érdekében

– Tizennégy éve, 2021-ben hirdette meg először a Generali a Biztonságért Alapítvány és a Pearl Enterprises Kft. azt a versenyt melynek során olyan zebrákat kerestünk, ahol veszélyes az átkelés. A legtöbb voks egy ózdi és egy váci zebrára érkezett, így mindkét város gyalogos-átkelőhelye lassan négy éve már okoszebraként működik. A 2022-es szavazást Szentendre nyerte, ahol azóta már okoszebra segíti a biztonságosabb közlekedést. A 2023-as okoszebra szavazás győztese Mohács volt tavaly pedig Mátészalkára szavaztak a legtöbben, így 2024 szeptemberére el is készült az okoszebra, ami azóta biztonságosabbá teszi az iskolába igyekvők mindennapjait. Büszkék vagyunk rá, hogy az okoszebrák létesítésével sokat tehetünk azért, hogy a gyermekek nagyobb biztonságban közlekedhessenek a mindennapokban – mondta Kalmár László, a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának tagja.