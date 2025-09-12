1 órája
Sárbogárd jövője biztos lábakon: Együttműködés és konstruktív döntések a testületben
Szeptember 12-én fontos döntések születtek a helyi közösség jövőjét érintő ügyekben. A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezúttal is egységesen és konstruktívan dolgozott a város fejlődése érdekében.
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Reggel 9 órakor ülésezett a Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az ülésen a képviselők számos fontos ügyet vitattak meg, amelyek mind a város életének jobbá tételét célozzák.
A napirend első pontjában a képviselők tájékoztatást kaptak a két ülés közötti legfontosabb eseményekről és intézkedésekről. Ezt követően az OKSB elnöke számolt be a helyi sport- és civil szervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásáról, ami a közösségi élet erősítését szolgálja. Külön figyelmet kapott a Sárbogárdi Zengő Óvoda, melynek igazgatója, Huszárné Kovács Márta beszámolt az intézmény teltházas működéséről. Kérték a testület támogatását laptopok beszerzéséhez, illetve az óvodai játszótér játékainak felújításához, hogy még jobb környezetet biztosítsanak a gyerekeknek.
A bizottságok elnökei is beszámoltak az elmúlt év munkájáról, majd a testület a 2025-ös költségvetés módosítását is megtárgyalta.
Fontos döntés született egy önkormányzati ingatlan, a Hősök tere 17. szám alatti épület Magyar Állam részére történő felajánlásáról. Ez a lépés lehetőséget teremt az épület teljes körű felújítására, amivel a sárbogárdi városközpont tovább szépülhet.
Minden képviselő a város érdekében dolgozott!
Az ülés további témái között szerepelt az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása 2026-ra, a háziorvosi körzetek feladatainak helyettesítéssel történő ellátása, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2026-os évre vonatkozó ügye. Az egész ülésre a konstruktív, előremutató légkör volt jellemző. A bizottságok alapos előkészítő munkája mellett a képviselők harmonikusan és egységesen dolgoztak, ami bizakodásra ad okot a város jövőjét illetően.