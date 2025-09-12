szeptember 12., péntek

Szeptemberi közgyűlés!

32 perce

Sárbogárd jövője biztos lábakon: Együttműködés és konstruktív döntések a testületben

Szeptember 12-én fontos döntések születtek a helyi közösség jövőjét érintő ügyekben. A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezúttal is egységesen és konstruktívan dolgozott a város fejlődése érdekében.

Bokányi Zsolt
Sárbogárd jövője biztos lábakon: Együttműködés és konstruktív döntések a testületben

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Reggel 9 órakor ülésezett a Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az ülésen a képviselők számos fontos ügyet vitattak meg, amelyek mind a város életének jobbá tételét célozzák.

Képviselő
A képviselő testület meghallgatta Huszárné Kovács Márta igazgató beszámolóját is. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A napirend első pontjában a képviselők tájékoztatást kaptak a két ülés közötti legfontosabb eseményekről és intézkedésekről. Ezt követően az OKSB elnöke számolt be a helyi sport- és civil szervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásáról, ami a közösségi élet erősítését szolgálja. Külön figyelmet kapott a Sárbogárdi Zengő Óvoda, melynek igazgatója, Huszárné Kovács Márta beszámolt az intézmény teltházas működéséről. Kérték a testület támogatását laptopok beszerzéséhez, illetve az óvodai játszótér játékainak felújításához, hogy még jobb környezetet biztosítsanak a gyerekeknek.

A bizottságok elnökei is beszámoltak az elmúlt év munkájáról, majd a testület a 2025-ös költségvetés módosítását is megtárgyalta.

Fontos döntés született egy önkormányzati ingatlan, a Hősök tere 17. szám alatti épület Magyar Állam részére történő felajánlásáról. Ez a lépés lehetőséget teremt az épület teljes körű felújítására, amivel a sárbogárdi városközpont tovább szépülhet. 

Minden képviselő a város érdekében dolgozott! 

Az ülés további témái között szerepelt az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása 2026-ra, a háziorvosi körzetek feladatainak helyettesítéssel történő ellátása, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2026-os évre vonatkozó ügye. Az egész ülésre a konstruktív, előremutató légkör volt jellemző. A bizottságok alapos előkészítő munkája mellett a képviselők harmonikusan és egységesen dolgoztak, ami bizakodásra ad okot a város jövőjét illetően.

 

