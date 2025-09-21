szeptember 21., vasárnap

Felvonulás

2 órája

Képeken az etyeki szüreti felvonulás (galéria)

Címkék#Újhegyi Pincesor#Tessely Zoltán#rendezvény

Újabb kiváló közösségi rendezvényen vannak túl az Etyekiek.

Feol.hu
Képeken az etyeki szüreti felvonulás (galéria)

Forrás: Tessely Zoltán

A közel 3 órás szüreti felvonuláson bejárta a tömeg Etyek utcáit és borospincéit a verőfényes időben. 
Az Újhegyi Pincesoron Árpás László Sonkamester tejfölös-sonkás szendvicsekkel üdvözölte a menetet, amelynek résztvevői a finom boroknak sem voltak híján. Egy kiváló közösségi rendezvény, ami ismét közelebb hozta egymáshoz a település lakosságát. – számolt be a rendezvényről Tessely Zoltán.

Etyeki szüreti felvonulás

Fotók: Tessely Zoltán Facebook oldala

 

