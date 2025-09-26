Emléktáblája van egy terroristának Fehérváron?

Most már nem tudjuk megkérdezni tőle, miként mentek a dolgok az ÁVH elődjének számító Katonapolitikai Osztály általa irányított szombathelyi parancsnokságán, mert Almásy Tibor húsz éve halott. Kérdezhetik, miért nem kerestem meg őt még életében, ezért sietve leszögezem: megtettem. Amikor azonban a Fejér Megyei Hírlapban megírtam második világháborús viszonytagságait – amelyeknek során elmesélte nekem, miként mentett meg zsidó munkaszolgálatosokat –, jóhiszeműen, a tényeknek megfelelő módon hozzáírtam a cikk végéhez, hogy utána a Katonapolitikai Osztálynál szolgált. Mint tudjuk, ezt az ávónál is rosszabb, kegyetlenebb társaságot végül felfalta a kommunista testvérháború.

Almásy Tibor, volt katpolos emléktáblája a székesfehérvári Liszt Ferenc utcában

Fotó: Nagy Norbert

Amikor egy katpolos üti az asztalt

Miután az írás megjelent, Almásy Tibor bejött a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségébe, két kézzel megmarkolta a sétabotját, úgy ütötte az íróasztalomat, miközben a torontói ügyvédjeivel fenyegetett. Amolyan „magyarpéteres” jelenség volt idősebb kiadásban. Engem úgy neveltek, hogy tiszteljem az idősebbet, ezért nem szóltam semmit, csak néztem, mint egy bogarat. Láttam, nem szokta meg, hogy a története egy újságcikkben nem fejeződik be az 1987-ben megkapott Jád Vásém-díjas embermentő akció sztorijánál. Mondanom sem kell, nem találkoztunk többé.

De nem Almásy Tibor volt a legismertebb katpolos, hanem Berkesi András, aki előbb a Katonapolitikai Osztály, majd az ÁVH vizsgálótisztjeként vallatta az embereket és később a Kádár-rendszerben sztárolt, milliós példányszámban kiadott krimiíróként élvezte a sok hozzá hasonló mellett, hogy a hajszála sem görbült. Igaz, nem görbült az a rendszerváltás után sem, amit hét évvel élt túl. Így beszélt a sebezhetetlenek nyugalmával: „Soha nem tagadtam, hogy a katpolon dolgoztam, hogy Pálffy közvetlen munkatársa voltam. (…) Az én múltam nem titok. Ezért is emlegetnek folyton az emlékiratokban, hogy Berkesi, Berkesi… Mit képzeltek, ha elém hoztak valakit, az első dolgom volt, hogy bemutatkozzam? Nevetséges! Először is a kihallgató nevét nem tudhatta a fogoly. Az titok volt. (…) Persze, hogy volt verés. Nem tagadom. Elém is hoztak kihallgatásra félig agyonvert embereket. (…) Pálffyék után, amikor lefejezték a katpolt, minket nemsokára bekebelezett az ÁVH. Ezt is sokat kellett magyaráznom mindig, hogy én nem ávós voltam. Sem én, sem Kardos György. Én katona voltam, őrnagy, defenzív tiszt.” Éppen, mint a később a koronázó városban díszpolgárságot nyert Almásy Tibor Szombathelyen. Ráadásul még a rendfokozatuk is azonos.