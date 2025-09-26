1 órája
Emléktáblája van egy terroristának Fehérváron?
A címben felvetett meghökkentő kérdésre bizony könnyebben mondhatunk igent, mint zárhatjuk ki ennek valószínűségét. A Katolikus Lexikon ugyanis azt írja a Katonapolitikai Osztályról, hogy az „a honvédség kommunista ellenőrzésére alakított terrorszervezet” volt. Márpedig a székesfehérvári Liszt Ferenc utcában a járókelők elsétálhatnak Almásy Tibor emléktáblája mellett, aki a hírhedt „katpol” főtisztjeként szolgálta a megszálló szovjet hadsereget és a magyar kommunistákat. Almásyt ráadásul 1998-ban még díszpolgárnak is megválasztották Székesfehérváron.
Most már nem tudjuk megkérdezni tőle, miként mentek a dolgok az ÁVH elődjének számító Katonapolitikai Osztály általa irányított szombathelyi parancsnokságán, mert Almásy Tibor húsz éve halott. Kérdezhetik, miért nem kerestem meg őt még életében, ezért sietve leszögezem: megtettem. Amikor azonban a Fejér Megyei Hírlapban megírtam második világháborús viszonytagságait – amelyeknek során elmesélte nekem, miként mentett meg zsidó munkaszolgálatosokat –, jóhiszeműen, a tényeknek megfelelő módon hozzáírtam a cikk végéhez, hogy utána a Katonapolitikai Osztálynál szolgált. Mint tudjuk, ezt az ávónál is rosszabb, kegyetlenebb társaságot végül felfalta a kommunista testvérháború.
Amikor egy katpolos üti az asztalt
Miután az írás megjelent, Almásy Tibor bejött a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségébe, két kézzel megmarkolta a sétabotját, úgy ütötte az íróasztalomat, miközben a torontói ügyvédjeivel fenyegetett. Amolyan „magyarpéteres” jelenség volt idősebb kiadásban. Engem úgy neveltek, hogy tiszteljem az idősebbet, ezért nem szóltam semmit, csak néztem, mint egy bogarat. Láttam, nem szokta meg, hogy a története egy újságcikkben nem fejeződik be az 1987-ben megkapott Jád Vásém-díjas embermentő akció sztorijánál. Mondanom sem kell, nem találkoztunk többé.
De nem Almásy Tibor volt a legismertebb katpolos, hanem Berkesi András, aki előbb a Katonapolitikai Osztály, majd az ÁVH vizsgálótisztjeként vallatta az embereket és később a Kádár-rendszerben sztárolt, milliós példányszámban kiadott krimiíróként élvezte a sok hozzá hasonló mellett, hogy a hajszála sem görbült. Igaz, nem görbült az a rendszerváltás után sem, amit hét évvel élt túl. Így beszélt a sebezhetetlenek nyugalmával: „Soha nem tagadtam, hogy a katpolon dolgoztam, hogy Pálffy közvetlen munkatársa voltam. (…) Az én múltam nem titok. Ezért is emlegetnek folyton az emlékiratokban, hogy Berkesi, Berkesi… Mit képzeltek, ha elém hoztak valakit, az első dolgom volt, hogy bemutatkozzam? Nevetséges! Először is a kihallgató nevét nem tudhatta a fogoly. Az titok volt. (…) Persze, hogy volt verés. Nem tagadom. Elém is hoztak kihallgatásra félig agyonvert embereket. (…) Pálffyék után, amikor lefejezték a katpolt, minket nemsokára bekebelezett az ÁVH. Ezt is sokat kellett magyaráznom mindig, hogy én nem ávós voltam. Sem én, sem Kardos György. Én katona voltam, őrnagy, defenzív tiszt.” Éppen, mint a később a koronázó városban díszpolgárságot nyert Almásy Tibor Szombathelyen. Ráadásul még a rendfokozatuk is azonos.
A Katonapolitikai Osztály feladatai a háború után még elfogadhatónak is tűnhettek: nekik kellett megakadályozni, nehogy ellenséges elemek, háborús bűnösök a demokratikusnak hazudott hadseregbe kerüljenek, az ő dolguk volt az elhárítás, azaz az ellenséges hírszerző szervekkel szembeni tevékenység, a háborús és népellenes bűnösök felderítése, tevékenységük bizonyítása, a hadifogságból hazatértek ellenőrzése, a hírszerzés. Azonban nem csak ezzel foglalkoztak „főállásban”.
A teljes terror időszaka
A Katonapolitikai Osztály tevékenységével már a legelső pillanatoktól kezdve átlépte a törvényesség határait, a kommunista párt gumibotként használta politikai ellenfeleivel, elsősorban a kisgazdákkal szemben. Egymást követték a koncepciós perek, azokhoz pedig veréssel, kínzással csikarták ki a vallomásokat. Elég volt a gyanú, hogy valaki fennakadjon a rostán a hazatérő civilek, az egykori katonák vagy hadifoglyok közül. Jány Gusztávot, a 2. hadsereg korábbi parancsnokát háromszor küldte hozzájuk vissza a „népügyészség”, mert nem bizonyult magára nézve elég terhelőnek a vallomása. Tudjuk, mi történt egy-egy ilyen visszaküldés során.
Maradva a Katolikus Lexikon leírásánál: „A foglyaikkal szembeni embertelen, brutális bánásmód, a rendszeres kínzások mintául szolgáltak az államvédelmi rendőrség számára. ’A katpol emlőin nevelkedtünk’ – ahogy egy alkalommal az ÁVH vezetője, Péter Gábor félig komolyan, félig tréfásan fogalmazott. A Katonapolitikai Osztály terrorszervezete kulcsszerepet játszott az 1945. november 4-én tartott nemzetgyűlési választáson a mandátumok 59,9%-át megszerző Független Kisgazda Párt ellehetetlenítésében, szétverésében. A párt vezetőit koholt vádak alapján letartóztatták, vagy emigrációba kényszerítették.”
Azt, hogy Almásy Tibor mennyire ütötte vagy sem az eléje kerülőket, már nem tudhatjuk, hiszen Berkesi elmondta, hogy az áldozatok soha nem tudták kínzóik nevét. Annyi azonban biztos, hogy az egyik vidéki központ parancsnokságát bízták rá: volt ilyen Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett, Sopronban, Szegeden és Szombathelyen. Vajon hány ártatlan levente és honvéd akadt fenn Almásy, a mai Székesfehérvár díszpolgárának szűrőjén? Nem tudhatjuk. A katpol és a politikai rendőrség mindenesetre szorosan együttműködött a szovjet hatóságokkal, Kiss Szaléz pátert, ferences szerzetest például egyházi személy létére a szovjet katonai bíróság ítélte halálra és kínzások után végezték ki Sopronkőhidán.
Almásy Tibor múltjának sötét oldaláról Kubinyi Ferenc írt először „A katonapolitika regénye” című könyvében, Almásy azt azonban már nekem is elmesélte, hogy katolikus kiskereskedő családban született 1913-ban Székesfehérváron. Elvégezte az iparos tanonciskolát, egy géplakatos mesternél tanult, a ciszterci gimnáziumba járt. A tüzérséghez 1935-ben hívták be, és már a háború előtt hivatásos katonatiszt lett. Kassán szolgált, kétszer is kivezényeltek a keleti frontra. Ahány visszaemlékezést olvastam, szinte annyiféle változatban mesélte el életének ezt az időszakát.
Az egyik változat szerint Kassán a légvédelmi tüzérosztálynál pótkeret-parancsnokként és anyagi tisztként számos barátját sikerült papíron tartalékos állományban tartva mentesítenie a katonai szolgálat alól, de lebukott és lecsukták. Egy másik forrás szerint azért tartóztatták le, mert a háború idején egy alakulatot a keleti fronton – egy légvédelmi ágyús üteget – fegyver és lőszer nélkül indított útnak hadműveleti területen, ezért a partizánok mindenkit lemészároltak. Akárhogy is történt, miután kiszabadult – mert mindenkire szükség volt a fronton –, tüzérfőhadnagyként Sopronban szolgálatra vezényelték, de eszébe sem jutott harcolni. Azonban zsidó munkaszolgálatosokat mentett meg úgy, hogy elbújtatta őket egy laktanyában.
Berkesi pofonja és Göncz gyanús barátsága
Miután a szovjet katonák elfogták, sok hadifogollyal együtt a székesfehérvári lágerbe hajtották. Alig élte túl. Miután elengedték, jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon. Nyilván meggyőzte az új, „demokratikus” hadsereg tisztjeit kommunista meggyőződéséről, mert rövidesen már Szombathelyen találja magát, miután kinevezik a 3. kerület defenzív, azaz elhárító parancsnokának. Akkor lett a Katonapolitikai Osztály századosa.
Kubinyi szerint azért küldték Szombathelyre, mert elődje túlságosan kegyetlenül kínozta a foglyait, azt remélték, Almásy egy kicsit finomabb lesz. Nem tudhatjuk, ilyen lett-e, de Kubinyi szerint azt mondták róla, mindenkit lecsukatott, akit ránézésre gyanúsnak vélt, miközben besúgóhálózatot épített ki a város környékén. Már őrnagy, amikor ő is áldozatul esik a kommunista belháborúnak, az ÁVH letartóztatta, és az egykori katpolos, cikkünkben korábban már megszólalt Berkesi András is nagyon megverte. De legalább nem akasztották fel az elvtársai, mint a főnökét, gondolhatta Almásy. A katpol 1950-ben megszűnt, a rutinos verőlegényeket átvette az Államvédelmi Hatóság.
Almásy Tibor 1948-tól 1953-ig, ötvennyolc hónapon át börtönben ült, majd Kistarcsára internálták. A forradalom után disszidált, mert félt a saját fajtájától: jól tudta, mire képes egy kommunista, ha célt akar érni. De még Torontóban, 1986-ban is ellenforradalomnak nevezte a magyar nép szabadságküzdelmét. „Az ellenforradalom alatt életem nem volt biztonságban, ugyanis kezdték összeszedni az elhárítás embereit. Az ellenforradalom leverése után sem élhettem volna nyugodtan, mivel régi tiszt és internált voltam, emiatt feltételezhető, hogy a Kádár-féle nagy tisztogatás pár évre újra internálótáborba csukott volna.”
Almásy Tibor a rendszerváltás után többször hazatért Székesfehérvárra, jótékonysági programokat indított a saját neve alatt jegyzett alapítvány nevében, általam nem ismert eredménnyel. Célja volt, hogy még életében emléktáblákat avassanak a nevével, és minél több elismerést kapjon. Ezekhez Göncz Árpádnál nyitott kapukat döngetett – nem alaptalan feltételezések szerint nem véletlenül. Ám szerintem rajtam kívül senki sem emlékeztette szombathelyi viselt dolgaira. Éppen húsz éve, 92 esztendősen Hódmezővásárhelyen halt meg, a torontói ügyvédjeit pedig 1998 óta várom.