Légi és földi "erődemonstráció" Fejérben – katonai járművek szelik át a megyét pénteken
Szeptember 26-án, pénteken reggel 6 és délután 2 óra között megnövekedett közúti- és légijármű-forgalom várható Fejér vármegyében. A két időpont között ugyanis katonai járműoszlopok menetelnek a Pápai Bázisrepülőtérről Szolnok irányába, megyénket is érintve.
A konvoj többek között Székesfehérvárnál és Velencénél is áthalad, ahol a közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk. Ám a katonai járművek menetoszlopa főbb útvonalai érintik a 8-as főutat is, Székesfehérvár felé, az M7-es autópályát, valamint a 62-es utat az M6 felé.
Katonai járművek: földön és levegőben
A légi útvonalak ugyancsak átszelik Fejér megyét, például Székesfehérvár és Velence fölött. A légijárművek pontosabb repülési útvonala a következő: Pápa Bázisrepülőtér – Mór – Székesfehérvár – Velence – Ercsi – Újhartyán – Cegléd – Abony – Szolnok.
A Honvédség közleménye szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják, és köszönik a megértést.