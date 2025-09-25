Légi és földi "erődemonstráció" Fejérben – katonai járművek szelik át a megyét pénteken

A konvoj többek között Székesfehérvárnál és Velencénél is áthalad, ahol a közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk. Ám a katonai járművek menetoszlopa főbb útvonalai érintik a 8-as főutat is, Székesfehérvár felé, az M7-es autópályát, valamint a 62-es utat az M6 felé.

A katonai járművek menetoszlopa nemcsak a földön, de a levegőben is halad majd

Fotó: MW-archív (Ujvári Sándor)

Katonai járművek: földön és levegőben

A légi útvonalak ugyancsak átszelik Fejér megyét, például Székesfehérvár és Velence fölött. A légijárművek pontosabb repülési útvonala a következő: Pápa Bázisrepülőtér – Mór – Székesfehérvár – Velence – Ercsi – Újhartyán – Cegléd – Abony – Szolnok.

A Honvédség közleménye szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják, és köszönik a megértést.