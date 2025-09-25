szeptember 25., csütörtök

Látványos menetoszlop

1 órája

Légi és földi "erődemonstráció" Fejérben – katonai járművek szelik át a megyét pénteken

Szeptember 26-án, pénteken reggel 6 és délután 2 óra között megnövekedett közúti- és légijármű-forgalom várható Fejér vármegyében. A két időpont között ugyanis katonai járműoszlopok menetelnek a Pápai Bázisrepülőtérről Szolnok irányába, megyénket is érintve.

Feol.hu

A konvoj többek között Székesfehérvárnál és Velencénél is áthalad, ahol a közlekedőknek torlódásokra kell számítaniuk. Ám a katonai járművek menetoszlopa főbb útvonalai érintik a 8-as főutat is, Székesfehérvár felé, az M7-es autópályát, valamint a 62-es utat az M6 felé. 

A katonai járművek menetoszlopa nemcsak a földön, de a levegőben is halad majd
Fotó: MW-archív (Ujvári Sándor)

Katonai járművek: földön és levegőben

A légi útvonalak ugyancsak átszelik Fejér megyét, például Székesfehérvár és Velence fölött. A légijárművek pontosabb repülési útvonala a következő: Pápa Bázisrepülőtér – Mór – Székesfehérvár – Velence – Ercsi – Újhartyán – Cegléd – Abony – Szolnok.

A Honvédség közleménye szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosság nyugalmát a lehető legkevésbé zavarják, és köszönik a megértést.

