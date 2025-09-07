szeptember 7., vasárnap

A fájdalom nem múlik

59 perce

Kathi Béla özvegye megtörte a csendet

Címkék#Kathi Béla#Salamon Dia#gyászban

Fájdalmas napok és hetek után tört meg a hallgatás. Kathi Béla özvegye, Salamon Dia szívszorító bejegyzésben vallott arról, hogyan éli meg a veszteséget, amely az egész országot megrendítette.

Feol.hu

A magyar testépítő-ikon, Kathi Béla Cipruson vesztette életét egy tragikus biciklibalesetben. A temetésén sportolók és rajongók sokasága rótta le kegyeletét, súlyzókat helyezve a sírra, jelképezve a „vasak királyának” örök erejét. A fekete koporsó előtt mécsesek ezrei világítottak, miközben a sportvilág és a család könnyek között búcsúzott a legendától.

Kathi Béla
Kathi Béla özvegye, Salamon Dia szívszorító bejegyzésben vallott arról, hogyan éli meg a veszteséget.
Forrás: Facebook

Kathi Béla özvegye szívszorító bejegyzésben vallott fájdalmáról

A veol.hu cikke szerint Salamon Dia hosszú hallgatás után, a temetés után egy héttel jelentkezett először közösségi oldalán. Az ott megosztott videóban minden fájdalma és gyásza benne van, és sorai mélyen megérintették követőit. A sportvilág és a rajongók azóta is osztoznak a gyászban, emlékezve Kathi Béla erejére és kitartására.

