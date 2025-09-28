– A már rutinosan együttműködő Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány, valamint a Vácért Polgárőr Egyesület munkatársai hívták életre a széles társadalmi köröket elérő élőláncos személykeresést Pilisszentlászló térségében – mondta a FEOL-nak Leczki Sarolta. – A hívó szóra 52 szervezet és 346 fő magánszemély jelentkezett, összességében közel 500 fő vett részt Kaszás Nikolett keresésében, amit a Szentendrei Rendőrkapitányság felügyelt, a logisztikai és helyszíni szervezői háttérmunkát pedig a már említett három szervezet mellett a Magyar Vöröskereszt biztosította.

Kaszás Nikolett keresése, a keresőcsapatok indulás előtt.

Forrás: Kutyák Határok Nélkül Alapítvány

Sarolta hozzátette: a keresésre nyolc darab szektort jelöltek ki, öt darab csatárláncos és három kifejezetten keresőkutyás csapat alakult. Ezen kívül drónos és lovas keresőegység is dolgozott a terepen, a kapcsolatot mindannyian rádión tartották a bázissal.

Szektorok szerinti kereső csoportokat alakítottak a szervezők

Forrás: Kutyák Határok Nélkül Alapítvány

Így találták meg az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

– Reggel egy gyors regisztráció után szektorok szerinti kereső csoportokat alakítottak a szervezők, lehetőség szerint minden csoportba jutott rendőrségi koordinátor és egy, a területet alaposan ismerő túravezető, aki helyismeretével segítette a munkát. A szisztematikus munka eredményeképpen az utolsó csapat indítása után nem sokkal érkezett az egyik szektorból a hír, hogy az egyik kereső lánc tagjai megtalálták az eltűnt személyt, nem messze egy földúttól. A Kutyák Határok Nélkül Alapítvány csapata kivette részét a keresés tervezéséből, a koordinációból és természetesen a képzett keresőkutyákat sem hagytuk otthon, nyolc kutyával vettünk részt a feladat végrehajtásában.