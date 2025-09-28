szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

13°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyolc kutyával kutattak az eltűnt lány után

2 órája

Így találták meg az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Címkék#Leczki Sarolta#Baptista Szeretetszolgálat#térség

A Baptista Szeretetszolgálat a törökországi földrengés helyszínén is együtt dolgozott a Kutyák Határok Nélkül Alapítvánnyal, akkor három mentőkutyavezető: Löcher Zsuzsanna orvos és Scoty kutyája,  Kröpfl Erzsébet és Szolka, valamint Kiss Ágnes és négylábú társa, Dáma vett részt a túlélők felkutatásában. A mai keresés kutyás egységeinek irányítója Leczki Sarolta mentőkutyás csapatkapitány volt. A két hete eltűnt Kaszás Nikoletta megtalálása volt a cél vasárnap Pilisszentlászlón, ahol közel 500 önkéntes és hivatásos gyűlt össze.

Tihanyi Tamás

– A már rutinosan együttműködő Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány, valamint a Vácért Polgárőr Egyesület munkatársai hívták életre a széles társadalmi köröket elérő élőláncos személykeresést Pilisszentlászló térségében – mondta a FEOL-nak Leczki Sarolta. – A hívó szóra 52 szervezet és 346 fő magánszemély jelentkezett, összességében közel 500 fő vett részt Kaszás Nikolett keresésében, amit a Szentendrei Rendőrkapitányság felügyelt, a logisztikai és helyszíni szervezői háttérmunkát pedig a már említett három szervezet mellett a Magyar Vöröskereszt biztosította.

kaszás nikolett
Kaszás Nikolett keresése, a keresőcsapatok indulás előtt.
Forrás: Kutyák Határok Nélkül Alapítvány

Sarolta hozzátette: a keresésre nyolc darab szektort jelöltek ki, öt darab csatárláncos és három kifejezetten keresőkutyás csapat alakult. Ezen kívül drónos és lovas keresőegység is dolgozott a terepen, a kapcsolatot mindannyian rádión tartották a bázissal.

Szektorok szerinti kereső csoportokat alakítottak a szervezők
Forrás: Kutyák Határok Nélkül Alapítvány

Így találták meg az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

– Reggel egy gyors regisztráció után szektorok szerinti kereső csoportokat alakítottak a szervezők, lehetőség szerint minden csoportba jutott rendőrségi koordinátor és egy, a területet alaposan ismerő túravezető, aki helyismeretével segítette a munkát. A szisztematikus munka eredményeképpen az utolsó csapat indítása után nem sokkal érkezett az egyik szektorból a hír, hogy az egyik kereső lánc tagjai megtalálták az eltűnt személyt, nem messze egy földúttól. A Kutyák Határok Nélkül Alapítvány csapata kivette részét a keresés tervezéséből, a koordinációból és természetesen a képzett keresőkutyákat sem hagytuk otthon, nyolc kutyával vettünk részt a feladat végrehajtásában.

Leczki Sarolta mentőkutyás csapatkapitány
Forrás: Kutyák Határok Nélkül Alapítvány

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu