Oly távol, s mégis közel – testvértelepülési vendégségben

Messze lenne Rát? A határ olyan elválasztó vonal Ukrajnától, mintha sokkal messzebb lenne a valóságosnál. Ukrajnába oda-vissza persze sokkal könnyebben lehet utazni, mint a szovjet időkben, most azonban a háború keseríti meg az életet. Gyakran hangzik fel a légvédelmi sziréna hangja a történelmi Magyarország e többször ide-odacsatolt területéről, az Ungvári járás területén is. (Trianon után Csehszlovákiához kerültek az el nem mozduló lakosok, majd 1938-tól visszatértek Magyarországhoz, 1945-től a Szovjetunió része lettek, 1991-től Ukrajnáé.)

Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap

A rátiak még a munkácsi dróntámadás előtt érkeztek vendégségbe Alcsútdobozra – a két falu testvértelepülés, többször utaznak onnan ide és innen oda „szívbéli” küldöttségek. Incze Árpád alcsútdobozi helyi önkormányzati képviselő erdélyi származású, több évtizede Magyarországon telepedett le, Alcsútdobozon lakik egy ideje. Amíg képviselő, addig hivatalosan is azon igyekszik, hogy a határon túli magyarok és a honiak között erősítse a kapcsolatokat, mondta el szervezőként. Anyagilag a Pro Filii Alapítványtól kaptak segítséget, hogy a többnapos itt-tartózkodás alatt több helyre eljussanak, élményekkel megajándékozva a gyerekeket és kísérőiket. Erdélyből és a Délvidékről is utaznak oda és ide, Incze Árpád az alapítója és elnöke az Alcsútdobozon bejegyzett Székelyföldért Társaságnak.

Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap

A kárpátaljai Ráti Gimnáziumból Prjaha Tímea igazgatónő vezetésével érkeztek tizenhét tanuló és tanáraik: Szabó Nikolett, Andricsik Jázmin és Kovács Éva. A gyerekek nevét hallván ugyanolyan a változatosság nagyjából, mint Kis-Magyarországon, benne szlávos, ruszinos, németes és a többi családnév. A keresztnevek hasonlók, Sándor, Balázs, Martin, Bence, Violetta, Antónia, Izabella, Karina, mindenkit nem sorolunk fel. Magyar anyanyelvű ukrán állampolgárok, nem győzzük hangsúlyozni, hogy tíz kilométerre a térképen piros vonallal húzott határtól, gyalog is csupán egy óra lenne. De most az élményekről mesélnek a mosolygós gyerekek és felnőttek, nem a történelmi terhekről, s nem is a háborúról. A nyár végi kirándulás helyszínei: Alcsútdoboz, kastélykert, Puskás Akadémia, Pancho Aréna, a Balaton és Budapest, tűzijáték, Parlament. Tavaly az alcsútdobozi gyerekek voltak két hétig Kárpátalján - Vári, Kisbégány, Dobrony településeken s a környéken. A lélek így győzedelmeskedik mindenen, elcsatolástól, háborútól, a testvérek elszakításán túl a reményekkel, az élő találkozásokkal. Ez az út konkrétan és átvitt értelemben is.