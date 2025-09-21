Baleset
Karambol az 1-es főúton
Bicske határában végeznek műszaki mentést a tűzoltók.
Egymásnak ütközött két személyautó Bicske határában, a Szent László utcában, azaz az 1-es főúton. Az egyik jármű az árokba sodródott. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanítják a gépkocsikat. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol forgalomkorlátozás lehet.
