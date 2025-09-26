szeptember 26., péntek

Kutatók Éjszakája

13 perce

Kapu Tiborral találkoztak a dunaújvárosi diákok

Különleges élményben volt része néhány szerencsés diáknak a Kutatók Éjszakáján. Szeptember 26-án, pénteken tíz tanuló és egy pedagógus, Csapó Mária, személyesen találkozhatott Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóssal.

Feol.hu

A Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezett Kutatók Éjszakája program során a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola diákjai Kapu Tibor vezetésével űrfizikai kísérletekben vehettek részt. A közvetlen hangulatú, élményekben gazdag találkozó nemcsak tudományos ismeretekkel bővítette a diákokat, hanem inspirációt is adott számukra. 

Kapu Tibor
A dunaújvárosi iskola diákjai a Budapesti Műszaki Egyetemen megrendezett programon találkozhattak Kapu Tibor kutatóűrhajóssal
Forrás: Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Facebook-oldalal

Kapu Tibor és a magyar űrkutatás új fejezete

Kapu Tibor neve mára sokak számára egyet jelent a magyar űrkutatás új fejezetével. A mérnök-kutató 2025-ben a Hunor program keretében vehetett részt az Axiom Space negyedik, Axiom-4 jelű küldetésében, amelynek során a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) jutott el. Kapu Tibor beszámolója szerint a 18 napos küldetés alatt az átlagosnál több kísérletet sikerült elvégezni, ráadásul ezek eredményei is kiemelkedően sikeresnek bizonyultak. A magyar kutatások révén hazánk éveket lépett előre a biológia és az orvostudomány területén

Az űrhajós személyes küldetésének tekinti, hogy a fiatalok figyelmét a tudomány, a kutatás és a mérnöki pályák felé fordítsa, és élményeivel, példájával inspirálja a jövő nemzedékét.

 

 

