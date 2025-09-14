Az esős idő sem tartotta otthon a repülés szerelmeseit (galéria, videó)

​A székesfehérvári légtérben nagy volt a forgalom vasárnap. Bár az esős időjárás megnehezítette a szervezők dolgát, becsületükre legyen mondva, mindent megtettek, hogy igazi légiparádét láthasson a közönség, amely az ország számos pontjáról érkezett a jeles eseményre.

Nem csak a megnyitókor, de kora délután is megtelt a hangár, mindenki Kapu Tiborékra várt.

Fotó: Fehér Gábor

Szilády Dezső​, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke a megnyitón felidézte az immár három évtizedes múltra visszatekintő eseményt, amely az esztendők alatt országos hírűvé nőtte ki magát és köszönetet mondott a fejlesztésekért. Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára ünnepi beszédében kiemelte, hogy Börgönd mindig is a hazai pilótaképzés egyik bástyája volt. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere az egyesületet méltatta felszólalásában, amiért a parádét a város egyik meghatározó rendezvényévé tették. A ünnepélyes megnyitót követően a megjelentek koszorúzással tisztelegnek az elődök előtt a repülős emlékműnél, majd ejtőernyősök lepték el a légteret, miközben sétarepülésre is lehetőség nyílt a kíváncsi érdeklődőknek.

Kapu Tibor is ott volt!

​A rendezvény egyik fénypontja az űrhajózás volt. Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Farkas Bertalan űrhajósokkal is találkozhattak a családok, miközben a két hangárban szimulátorok és történelmi relikviák várták az érdeklődőket a légibemutatók és a harcászati bemutatók mellett. Kapu Tibor a pódiumbeszélgetésen elmondta, hogy gyerekként vadászpilóta szeretett volna lenni, és a csillagos ég inspirálta az űrutazás iránti érdeklődését. Cserényi Gyula, Kapu Tibor tartalékosa a család fontosságáról beszélt, ami erőt és támogatást ad számára egy ilyen hivatásban. A 30. Börgöndi Légiparádé ismét megmutatta, hogy a repülés és az űrhajózás iránti rajongás él és virágzik Magyarországon, és az eső sem szegheti kedvét a lelkes látogatóknak.

(Galéria a képre kattintva!)