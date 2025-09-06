Űrhajósok is jönnek a Börgöndi Légiparádéra!

Nem csak a repülés ünnepének hagyományos színhelye lesz rövidesen a börgöndi bázis, hanem egy rendkívüli beszélgetés helye is, hiszen a magyar űrhajózás meghatározó szereplői együtt lépnek majd színpadra. Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósok mellett Farkas Bertalan, az első magyar asztronauta is csatlakozik azokhoz, akik ott lesznek a vármegye legtöbb látogatót vonzó rendezvényén.

Cserényi Gyula (balról), Farkas Bertalan és Kapu Tibor az űrhajósok fájánál Balatonfüreden

Forrás: VEOL

Kapu Tibor és Farkas Bertalan is részt vesz a Börgöndi Repülőnapon

Ő volt az, aki 1980-ban a Szojuz-36 fedélzetén nyolc napot töltött a világűrben, és a küldetéssel örökre beírta nevét hazánk repüléstörténeti aranykönyvébe. Rövidesen újra megosztja majd élményeit és gondolatait a börgöndi légiparádé közönségével, egy különleges pódiumbeszélgetés alkalmával együtt szerepel Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával. Az Albatrosz Repülő Egyesület számára azért is lesz fontos az esemény, mert a székesfehérvári pilótáknak és ejtőernyősöknek kiemelten fontos a fiatal generáció megszólítása, az aviatika és a hozzá szorosan kapcsolódó tudományos ágazatok iránti érdeklődés felkeltése, valamint a magyar katonai és polgári repülés hagyományainak ápolása.