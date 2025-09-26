1 órája
Szigorúbb figyelem alatt, mint valaha – így működik a település új kamerarendszere
Tizenhárom kamera pásztázza Sukoró közterületeit immáron öt hónapja. A felvételeket nem nézheti meg akárki, és volt már, hogy segített a kamerarendszer a felderítésben. A sukoróiak biztonságérzete tovább nőhet.
Május 12-e óta, vagyis több mint öt hónapja vigyázzák a közbiztonságot Sukorón a település új köztéri kamerái. A fejlesztés a Versenyképes Járások Program keretében valósult meg – árulta el a feol.hu-nak Mészárosné Hegyi Gyöngyi. A polgármester szerint lehetőség nyílt ugyanis arra, hogy egy már elindult projektet vegyenek bele a pályázatba. Hozzátette: a felvételekhez a rendőrség fér hozzá, és hivatalos eljárást is indíthat szükség esetén, a karbantartást pedig egy helyi vállalkozó végzi. A kamerák működésének már kézzelfogható eredménye is van, hiszen egy közérdekű ügy megoldásában segített a kamerarendszer.
Amit a kamerarendszerről tudni lehet
A tizenhárom kamerából álló rendszer lefedi Sukoró legforgalmasabb és legérzékenyebb pontjait. Kamera figyeli például a Csúcsoshegyi és a Fehérvári út sarkát, rögzíti a Görbe utca forgalmát a Fehérvári út irányába, és pásztázza a Völgy utcát ugyanebbe az irányba. A Vasvári utcában is működik egy eszköz, amely a forgalmat a Fehérvári út felé mutatja. A Kossuth és a Pálinkaház utca kereszteződésében elhelyezett kamera a Kossuth utca felől érkezőket figyeli, a Kőbánya utcában telepített eszköz pedig a Fehérvári út felé irányul. Ugyanez igaz a Körmös utcára is, ahol a kamera a főútvonal forgalmát követi. A Kulacs utcában a 6–8. számnál elhelyezett kamera a település irányába pásztázza az utat.
A rendszer nemcsak a lakóutcákat, de a forgalmasabb csomópontokat is felügyeli. A Fehérvári és a Borbás utca találkozásánál, valamint a Fehérvári és a Táncsics utca kereszteződésében is működik kamera, amelyek a két mellékutca forgalmát figyelik. A Fő út és a Köpüs utca kereszteződésében elhelyezett eszköz a teljes csomópontot rögzíti, a Fehérvári és a Vörösmarty utca kereszteződésében található kamera a Vörösmarty utca felől érkező forgalmat mutatja, míg a Rákóczi utca irányából érkezőket a Fehérvári és Rákóczi utca kereszteződésében telepített kamera figyeli.
A település vezetése szerint a kamerarendszer fontos szerepet játszik a bűnmegelőzésben, illetve a balesetek és eltulajdonítások kivizsgálásában is, nem mellesleg a jövőben tovább erősítheti a faluban élők biztonságérzetét.
A rendszer 13 ponton figyeli Sukoró frekventált területeit:
- Csúcsoshegyi és Fehérvári út sarka – a kereszteződés forgalmát rögzíti.
2. Görbe utca 21. szám – a Görbe utca forgalmát a Fehérvári út irányába figyeli.
3. Völgy utca 20. szám – a Völgy utcát pásztázza a Fehérvári út felé.
4. Vasvári utca 11. szám – a Vasvári utca forgalmát mutatja a Fehérvári út irányába.
5. Kossuth és Pálinkaház utca kereszteződése – a Kossuth utca forgalmát rögzíti a Fehérvári út irányába.
6. Kőbánya utca 3. szám – a Kőbánya utca felől mutat a Fehérvári útra.
7. Körmös utca 2. szám – a Körmös utca forgalmát figyeli a Fehérvári út irányába.
8. Kulacs utca 6–8. szám – a Kulacs utca forgalmát a település felé mutatja.
9. Fehérvári és Borbás utca kereszteződése – a Borbás utca és Fehérvári út találkozásánál rögzít.
10. Fehérvári és Táncsics utca kereszteződése – a Táncsics utca felől érkező forgalmat figyeli.
11. Fő út és Köpüs utca kereszteződése – a Fő út forgalmát mutatja a kereszteződésben.
12. Fehérvári és Vörösmarty utca kereszteződése – a Vörösmarty utca forgalmát rögzíti.
13. Fehérvári és Rákóczi utca kereszteződése – a Rákóczi utca irányából érkező forgalmat mutatja.