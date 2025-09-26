Szigorúbb figyelem alatt, mint valaha – így működik a település új kamerarendszere

Május 12-e óta, vagyis több mint öt hónapja vigyázzák a közbiztonságot Sukorón a település új köztéri kamerái. A fejlesztés a Versenyképes Járások Program keretében valósult meg – árulta el a feol.hu-nak Mészárosné Hegyi Gyöngyi. A polgármester szerint lehetőség nyílt ugyanis arra, hogy egy már elindult projektet vegyenek bele a pályázatba. Hozzátette: a felvételekhez a rendőrség fér hozzá, és hivatalos eljárást is indíthat szükség esetén, a karbantartást pedig egy helyi vállalkozó végzi. A kamerák működésének már kézzelfogható eredménye is van, hiszen egy közérdekű ügy megoldásában segített a kamerarendszer.

Kamerarendszer vigyázza a sukoróiak biztonságát

Amit a kamerarendszerről tudni lehet

A tizenhárom kamerából álló rendszer lefedi Sukoró legforgalmasabb és legérzékenyebb pontjait. Kamera figyeli például a Csúcsoshegyi és a Fehérvári út sarkát, rögzíti a Görbe utca forgalmát a Fehérvári út irányába, és pásztázza a Völgy utcát ugyanebbe az irányba. A Vasvári utcában is működik egy eszköz, amely a forgalmat a Fehérvári út felé mutatja. A Kossuth és a Pálinkaház utca kereszteződésében elhelyezett kamera a Kossuth utca felől érkezőket figyeli, a Kőbánya utcában telepített eszköz pedig a Fehérvári út felé irányul. Ugyanez igaz a Körmös utcára is, ahol a kamera a főútvonal forgalmát követi. A Kulacs utcában a 6–8. számnál elhelyezett kamera a település irányába pásztázza az utat.

A rendszer nemcsak a lakóutcákat, de a forgalmasabb csomópontokat is felügyeli. A Fehérvári és a Borbás utca találkozásánál, valamint a Fehérvári és a Táncsics utca kereszteződésében is működik kamera, amelyek a két mellékutca forgalmát figyelik. A Fő út és a Köpüs utca kereszteződésében elhelyezett eszköz a teljes csomópontot rögzíti, a Fehérvári és a Vörösmarty utca kereszteződésében található kamera a Vörösmarty utca felől érkező forgalmat mutatja, míg a Rákóczi utca irányából érkezőket a Fehérvári és Rákóczi utca kereszteződésében telepített kamera figyeli.

A település vezetése szerint a kamerarendszer fontos szerepet játszik a bűnmegelőzésben, illetve a balesetek és eltulajdonítások kivizsgálásában is, nem mellesleg a jövőben tovább erősítheti a faluban élők biztonságérzetét.