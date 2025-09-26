Jubileumi szüreti felvonulásra és bálra készül a település

A szüreti mulatság Magyarország egyik legismertebb és legszebb népszokása, amely a betakarítás örömét, a közösség összetartozását és a vidám mulatozást egyesíti. A régi időkben a szőlőszedés befejezése után a falvak népe tarka menetben járta végig az utcákat, lovas kocsikon, népviseletben, énekszóval és muzsikával hirdetve a szüret végét. A hagyomány szerint ilyenkor a munka után a jókedv és a tánc következett, ezt eleveníti fel minden évben Alap is.

Forrás: Az önkormányzat

A program a délutáni szüreti felvonulással veszi kezdetét: a menet végigvonul a falu utcáin, a résztvevők énekkel és vidám hangulattal idézik meg a régi korokat. Az este azonban még csak ekkor kezdődik igazán: a művelődési házban fergeteges bál várja a mulatni vágyókat, ahol a zenéről és a jókedvről a szervezők gondoskodnak. 2025. szeptember 27-én tehát minden út Alapra vezet, ahol a szőlő és a hagyomány ünnepe egyszerre kel életre.