A betakarítás ünnepe

1 órája

Jubileumi szüreti felvonulásra és bálra készül a település

Címkék#hagyomány#jókedv#szőlő#Alap

Alap község idén is életre kel a szüreti időszakban: 2025. szeptember 27-én, szombaton mindenkit szeretettel várnak a hagyományos szüreti felvonulásra és az azt követő bálra. Az idei alkalom különösen ünnepi, hiszen a falu a jubileumi szüretet köszönti.

Bokányi Zsolt
Jubileumi szüreti felvonulásra és bálra készül a település

Fotó: Illusztráció: Pexels

A szüreti mulatság Magyarország egyik legismertebb és legszebb népszokása, amely a betakarítás örömét, a közösség összetartozását és a vidám mulatozást egyesíti. A régi időkben a szőlőszedés befejezése után a falvak népe tarka menetben járta végig az utcákat, lovas kocsikon, népviseletben, énekszóval és muzsikával hirdetve a szüret végét. A hagyomány szerint ilyenkor a munka után a jókedv és a tánc következett, ezt eleveníti fel minden évben Alap is.

Forrás: Az önkormányzat

A program a délutáni szüreti felvonulással veszi kezdetét: a menet végigvonul a falu utcáin, a résztvevők énekkel és vidám hangulattal idézik meg a régi korokat. Az este azonban még csak ekkor kezdődik igazán: a művelődési házban fergeteges bál várja a mulatni vágyókat, ahol a zenéről és a jókedvről a szervezők gondoskodnak.  2025. szeptember 27-én tehát minden út Alapra vezet, ahol a szőlő és a hagyomány ünnepe egyszerre kel életre.

 

