Száz év bélyegei

1 órája

Jubileumi kiállítással ünnepel a székesfehérvári bélyeggyűjtő egyesület – galéria

Címkék#100 év#bélyeg#székesfehérvár

Százéves fennállását ünnepli idén a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör. A jubileumi rendezvénysorozat részeként szeptember 16-án az Aranybulla Könyvtárban nyílt meg a kör történetét bemutató kiállítás, ahol egy új kötetet is bemutattak. A megnyitón Laczi Zoltán, az egyesület elnöke idézte fel a bélyeggyűjtés múltját, különlegességeit és a közösség évszázados történetét.

Feol.hu
Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör centenáriumi kiállításának megnyitójára várták szeptember 16-án, kedden az érdeklődőket az Aranybulla Könyvtárba. Az esemény annak a rendezvénysorozatnak a része, amely az idén 100 éves egyesület előtt tiszteleg.

- A székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör 100 éve, 1925 novemberében alakult, és ezt a 100. születésnapot egy egyéves rendezvénysorozattal ünnepeljük meg - árulta el Laczi Zoltán, az egyesület vezetője. - Ennek része ma az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál a 100 éves körről készült könyv bemutatója, illetve a bélyeges relikviák és bélyeganyagok kiállításának a megnyitója.

A kiállítás a kör elmúlt évtizedeinek emlékeit vonultatja fel. A látogatók betekintést nyerhetnek az elmúlt 40–50 év kiadványaiba, meghívóiba, emléklapjaiba, valamint a városi bélyeggyűjtő kör országos bemutatkozásainak dokumentumaiba.

- A kiállítótárolókban két tabló meséli el az egyesület történetét. Emellett bemutatjuk Hada Tibor Szent Istvánról szóló gyűjteményét, valamint Stockinger József anyagát, amely az ex libris és a bélyegek kapcsolatát tárja fel. Különlegességként személyes bélyegeket is bemutatunk, melyeket 2004 óta lehet Magyarországon készíttetni – részletezte Laczi Zoltán. Mint elárulta, a személyes bélyegek lényege, hogy a hivatalos bélyegkép mellett egy egyedi szelvény is helyet kap, amelyre akár egy családi fotó is kerülhet – feltéve, hogy megfelel a Magyar Posta előírásainak.

Jubileumi kiállítással ünnepel a székesfehérvári bélyeggyűjtő egyesület

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A kiállítás mellett egy jubileumi kötet is napvilágot látott. A könyv az egyesület százéves történetét dolgozza fel, korabeli fényképekkel és gyűjtők által közreadott emlékekkel illusztrálva. Külön érdekessége, hogy az utolsó oldalán egy emlékív is található, valamint egy hely, ahová a záróeseményre készített személyes bélyeg is beragasztható lesz. Október 8-án, a rendezvénysorozat zárásaként kihelyezett postai szolgáltatás és emlékbélyegzés is lesz – így a könyv több mint olvasmány: valódi bélyegalbum is egyben.

A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör története messzire nyúlik vissza. Bár hivatalosan 1925-ben alakult meg, a bélyeggyűjtés hazai hagyományai már jóval korábban gyökeret vertek.

– A bélyeggyűjtés Magyarországon az 1870-es évektől indult, de az első világháború után vált egyre népszerűbbé a szervezett keretek közötti gyűjtés. Így jutottunk el 1925 novemberéhez, amikor hivatalosan is bejegyezték a fehérvári kört - mesélte az egyesület vezetője. - A bélyeg nemcsak hobbi volt, hanem kapcsolódási pont a világ más részeivel, kultúráival. A bélyegcserék, kiállítások, és az ifjúsági körök révén egy egész közösség szerveződött köré.

A bélyeggyűjtés népszerűsége a 20. század közepén élte fénykorát, amikor a városi körnek 60 felnőtt és több mint 200 diák tagja volt. A rendszerváltás után azonban csökkent az érdeklődés, és az egyesület is változásokon ment keresztül. - 2006-ban újra be kellett jegyeztetnünk az egyesületet, mert csak így tudtunk pénzügyileg is önállóan működni. Azóta is azon dolgozunk, hogy megőrizzük és továbbadjuk ezt a hagyományt - mondta Laczi Zoltán.

A jubileumi kiállítás október 8-ig látogatható az Aranybulla Könyvtárban, a zárónapon pedig újabb különlegességekkel, bélyegzési lehetőséggel és személyes bélyeggel várják az érdeklődőket. A 100 éves egyesület tehát nemcsak múltját ünnepli – jövőjét is építi.

 

