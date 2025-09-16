Jubileumi kiállítással ünnepel a székesfehérvári bélyeggyűjtő egyesület – galéria

A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör centenáriumi kiállításának megnyitójára várták szeptember 16-án, kedden az érdeklődőket az Aranybulla Könyvtárba. Az esemény annak a rendezvénysorozatnak a része, amely az idén 100 éves egyesület előtt tiszteleg.

- A székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör 100 éve, 1925 novemberében alakult, és ezt a 100. születésnapot egy egyéves rendezvénysorozattal ünnepeljük meg - árulta el Laczi Zoltán, az egyesület vezetője. - Ennek része ma az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál a 100 éves körről készült könyv bemutatója, illetve a bélyeges relikviák és bélyeganyagok kiállításának a megnyitója.

A kiállítás a kör elmúlt évtizedeinek emlékeit vonultatja fel. A látogatók betekintést nyerhetnek az elmúlt 40–50 év kiadványaiba, meghívóiba, emléklapjaiba, valamint a városi bélyeggyűjtő kör országos bemutatkozásainak dokumentumaiba.

- A kiállítótárolókban két tabló meséli el az egyesület történetét. Emellett bemutatjuk Hada Tibor Szent Istvánról szóló gyűjteményét, valamint Stockinger József anyagát, amely az ex libris és a bélyegek kapcsolatát tárja fel. Különlegességként személyes bélyegeket is bemutatunk, melyeket 2004 óta lehet Magyarországon készíttetni – részletezte Laczi Zoltán. Mint elárulta, a személyes bélyegek lényege, hogy a hivatalos bélyegkép mellett egy egyedi szelvény is helyet kap, amelyre akár egy családi fotó is kerülhet – feltéve, hogy megfelel a Magyar Posta előírásainak.