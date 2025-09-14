Egy emberként állt Krisztián mellé Sárbogárd: több mint egymillió forint gyűlt össze a jótékonysági sütivásáron

A jótékonysági sütivásár ötletgazdája Borbély Éva volt, aki elmondta: közel 45 ember ajánlotta fel, hogy süteményt süt, a kapunyitásra pedig már rengetegen érkeztek. Akinek nem jutott a finom süteményből, az is hozzájárult a Krisztián gyógyulására szánt összeghez, hangsúlyozta.

Jótékonysági Sütivásár, nagy siker és hatalmas segítség! Fotó: Az alapítvány

Az Érsek Krisztiánért Alapítvány és a szülők meghatódva fogadták a település támogatását:

Végtelen hálával tartozunk Borbély Évának! Ez is azt mutatja, milyen hihetetlen szeretet és összefogás vesz körül minket.

A bevétel egy hatalmas célhoz járul hozzá: Krisztián egyetlen reménye az Elevidys nevű génterápia, amelyet az amerikai FDA engedélyezett a még járóképes gyermekek számára. A kezelés lassíthatja a betegség lefolyását, és esélyt adhat egy teljesebb életre, az ára azonban meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyet a család önerőből nem tud előteremteni.

Jótékonysági sütivásár, lesz folytatás!

A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők jelezték: a jótékonysági akciót megismétlik. Sárbogárd példát mutatott, hogyan képes egy közösség összefogni, ha egy kisfiú jövője a tét.