szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas segítség

38 perce

Egy emberként állt Krisztián mellé Sárbogárd: több mint egymillió forint gyűlt össze a jótékonysági sütivásáron

Címkék#Sárbogárd#remény#család#sütivásár

Sárbogárdon szeptember 13-án példaértékű összefogás mutatkozott meg. A város lakói szívvel-lélekkel vettek részt azon a jótékonysági sütivásár nevű alkalmon, amelyet a 4 éves, Duchenne-féle izomsorvadással élő Érsek Krisztián megsegítésére szerveztek. A közösség erejét bizonyítja, hogy fél óra alatt minden sütemény gazdára talált, és végül 1 030 000 forint gyűlt össze a kisfiú gyógyulására.

Bokányi Zsolt
Egy emberként állt Krisztián mellé Sárbogárd: több mint egymillió forint gyűlt össze a jótékonysági sütivásáron

Fotó: Az alapítvány

A jótékonysági sütivásár ötletgazdája Borbély Éva volt, aki elmondta: közel 45 ember ajánlotta fel, hogy süteményt süt, a kapunyitásra pedig már rengetegen érkeztek. Akinek nem jutott a finom süteményből, az is hozzájárult a Krisztián gyógyulására szánt összeghez, hangsúlyozta.

Jótékonysági sütivásár
Jótékonysági Sütivásár, nagy siker és hatalmas segítség! Fotó: Az alapítvány

Az Érsek Krisztiánért Alapítvány és a szülők meghatódva fogadták a település támogatását: 

Végtelen hálával tartozunk Borbély Évának! Ez is azt mutatja, milyen hihetetlen szeretet és összefogás vesz körül minket.

A bevétel egy hatalmas célhoz járul hozzá: Krisztián egyetlen reménye az Elevidys nevű génterápia, amelyet az amerikai FDA engedélyezett a még járóképes gyermekek számára. A kezelés lassíthatja a betegség lefolyását, és esélyt adhat egy teljesebb életre, az ára azonban meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyet a család önerőből nem tud előteremteni. 

Jótékonysági sütivásár, lesz folytatás! 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők jelezték: a jótékonysági akciót megismétlik. Sárbogárd példát mutatott, hogyan képes egy közösség összefogni, ha egy kisfiú jövője a tét.

Fotó: Az alapítvány

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu