Egy emberként állt Krisztián mellé Sárbogárd: több mint egymillió forint gyűlt össze a jótékonysági sütivásáron
Sárbogárdon szeptember 13-án példaértékű összefogás mutatkozott meg. A város lakói szívvel-lélekkel vettek részt azon a jótékonysági sütivásár nevű alkalmon, amelyet a 4 éves, Duchenne-féle izomsorvadással élő Érsek Krisztián megsegítésére szerveztek. A közösség erejét bizonyítja, hogy fél óra alatt minden sütemény gazdára talált, és végül 1 030 000 forint gyűlt össze a kisfiú gyógyulására.
Fotó: Az alapítvány
A jótékonysági sütivásár ötletgazdája Borbély Éva volt, aki elmondta: közel 45 ember ajánlotta fel, hogy süteményt süt, a kapunyitásra pedig már rengetegen érkeztek. Akinek nem jutott a finom süteményből, az is hozzájárult a Krisztián gyógyulására szánt összeghez, hangsúlyozta.
Az Érsek Krisztiánért Alapítvány és a szülők meghatódva fogadták a település támogatását:
Végtelen hálával tartozunk Borbély Évának! Ez is azt mutatja, milyen hihetetlen szeretet és összefogás vesz körül minket.
A bevétel egy hatalmas célhoz járul hozzá: Krisztián egyetlen reménye az Elevidys nevű génterápia, amelyet az amerikai FDA engedélyezett a még járóképes gyermekek számára. A kezelés lassíthatja a betegség lefolyását, és esélyt adhat egy teljesebb életre, az ára azonban meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyet a család önerőből nem tud előteremteni.
Jótékonysági sütivásár, lesz folytatás!
A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők jelezték: a jótékonysági akciót megismétlik. Sárbogárd példát mutatott, hogyan képes egy közösség összefogni, ha egy kisfiú jövője a tét.