Olimpiai ereklyét bocsátottak jótékonysági licitre a kis Hanna gyógyulásáért

Egy betegség, főleg, ha ez egy kisgyermeket sújt, akárhogyan is nézzük, megrendítő. Ugyanakkor jó látni, hogy a közösség mekkora erővel bír és habozás nélkül összefog. Ez történt a kis Hanna esetében is, akiért megyénk számos pontján imádkoznak és megtesznek mindent annak érdekében, hogy különböző felajánlásokkal, jótékonysági események megszervezésével segítsék az ő gyógyulását. Most Csóri Norbert indított gyűjtést a dégi daganatos kislány számára. Norbert jótékonysági licitre bocsátotta Hanusz Egon, a magyar férfi kézilabda-válogatott által felajánlott, a 2024-es párizsi olimpián viselt mezét, melyet a férfi válogatott tagjai is aláírtak.

A kézi válogatott tagjának meze, amelynek jótékonysági licitbevételét a májdaganatos kislány családjának ajánlják fel.

Forrás: Csóri Norbert

Jótékonysági licittel és sütivásárral is segítik Hannát

– Korábban egy kedves ismerősünkön is tudtunk segíteni egy széleskörű összefogás eredményeként. Most a feleségem hívta fel a figyelmemet Hanna és családja küzdelmére. Nekünk is van egy egyéves kisfiunk, így teljesen természetes dolognak éreztük, hogy segítenünk kell. Magam kézilabdaedzőként is dolgozom, gyerekekkel foglalkozom Lajoskomáromban, innen jött az ötlet, hogy a kapcsolati tőkét felhasználva próbáljunk segíteni. Hanusz Egon és családja segítségével kaptuk meg a mezt, és a korábbi sikereken felbuzdulva adta magát az ötlet a licitre – tudtuk meg Norberttől.

A licit néhány nappal ezelőtt indult 30 ezer forintról Norbert közösségi oldalán, az erről szóló poszt alatt. Jelenleg 100 ezer forintnál jár a licit, de október 11-ig még bárki licitálhat.

Ezen a napon lesz Lajoskomáromban egy újabb jótékonysági sütivásár, amelynek bevételét szintén Hanna családjának ajánlják fel.