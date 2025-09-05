Négyezernél több tanszercsomagot osztottak ki a baptisták

Idén az akció augusztus 1-én kezdődött és szeptember 5-ig, a Jótékonyság Világnapjáig tartott, addig összesen 4 ezer 140 ajándék tanszercsomagot osztottak ki az iskolákban és a családok átmeneti otthonaiban, a Felzárkózó Települések elnevezésű kormányprogram Jelenlét Pontjain és az érintett falvak oktatási intézményeiben.

A Pákozdon összeállított jótékonysági csomagok eljutottak a szegényebb vidékekre

Forrás: BSZ

Bejelentés a Jótékonyság Világnapján

A segélyszervezet munkatársai és önkéntesei az elmúlt évben, az ideihez hasonlóan ugyancsak mintegy 4 ezer csomagot osztottak ki elsősorban az ország legszegényebb vidékein, jellemzően Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben és Baranyában. A korábbi évekhez hasonlóan a baptista tanszergyűjtést Béres Alexandra, a Súlykontroll program kidolgozója és vezetője jószolgálati nagykövetként támogatta. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében megújult külsővel honlapot üzemeltetett, a www.sulidoboz.hu oldalon online módon, egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisiskolások. Ehhez csupán ki kellett választani, hogy alsós vagy felsős lánynak, fiúnak szánta az adományozó az ajándékot. Egy Sulipakk idén 3 ezer forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország néhány baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket a segélymunkások eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez.

Az esélyeket kormányzati programmal igyekeznek kiegyenlíteni, ebben működnek közre a segélyszervezetek

Forrás: BSZ

Az akció folytatódik, a Baptista Szeretetszolgálat jövőre is megszervezi a Sulipakk adományozást, szeretnék tovább növelni a kiosztott tanszercsomagok számát.