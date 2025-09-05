szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

25°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bejelentés a Jótékonyság Világnapján

3 perce

Négyezernél több tanszercsomagot osztottak ki a baptisták

Címkék#Baptista Szeretetszolgálat#kampány#segélyszervezet#tanszercsomag

Ebben az esztendőben ismét megszervezte a Sulipakk kampányt, azaz az iskolakezdési támogatás programját a rászoruló gyerekek részére a 30 éve Fejér vármegyében alapított Baptista Szeretetszolgálat. Így évről évre – elsősorban a pákozdi logisztikai központra építve a tevékenységet – több ezer családnak tud segítséget nyújtani a humanitárius szervezet.

Tihanyi Tamás

Idén az akció augusztus 1-én kezdődött és szeptember 5-ig, a Jótékonyság Világnapjáig tartott, addig összesen 4 ezer 140 ajándék tanszercsomagot osztottak ki az iskolákban és a családok átmeneti otthonaiban, a Felzárkózó Települések elnevezésű kormányprogram Jelenlét Pontjain és az érintett falvak oktatási intézményeiben.  

jótékonyság
A Pákozdon összeállított jótékonysági csomagok eljutottak a szegényebb vidékekre
Forrás: BSZ

Bejelentés a Jótékonyság Világnapján

A segélyszervezet munkatársai és önkéntesei az elmúlt évben, az ideihez hasonlóan ugyancsak mintegy 4 ezer csomagot osztottak ki elsősorban az ország legszegényebb vidékein, jellemzően Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben és Baranyában. A korábbi évekhez hasonlóan a baptista tanszergyűjtést Béres Alexandra, a Súlykontroll program kidolgozója és vezetője jószolgálati nagykövetként támogatta. A segélyszervezet a kampány hatékonyságának érdekében megújult külsővel honlapot üzemeltetett, a www.sulidoboz.hu oldalon online módon, egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával voltak támogathatók a rászoruló kisiskolások. Ehhez csupán ki kellett választani, hogy alsós vagy felsős lánynak, fiúnak szánta az adományozó az ajándékot. Egy Sulipakk idén 3 ezer forintba került. Lehetőség volt arra is, hogy az ország néhány baptista fenntartású iskolájában adják le az adományozók a használt, de még jó állapotú, vagy teljesen új tanszereket, táskákat, amelyeket a segélymunkások eljuttattak az ország legnehezebb sorsú közösségeihez.

Az esélyeket kormányzati programmal igyekeznek kiegyenlíteni, ebben működnek közre a segélyszervezetek
Forrás: BSZ

Az akció folytatódik, a Baptista Szeretetszolgálat jövőre is megszervezi a Sulipakk adományozást, szeretnék tovább növelni a kiosztott tanszercsomagok számát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu