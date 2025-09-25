szeptember 25., csütörtök

Jó reggelt, Fejér vármegye!

Címkék#bokor#ebéd#reggel

Tihanyi Tamás

Ugye ismerik azt a sebességmérési módszert, amelynek ugyan nem sok köze van a közlekedés biztonságához, de nehéz kivédeni? Egy ilyennel jártam pórul. Amikor leintettek a község legvégén, ahonnan a házak nem, csak a fák és a bokrok látszódnak, ahol már a szél úgy fúj, mint egy vadnyugati filmben, még szinte meg is dicsért a rendőr. Mondta, látta, hogy szépen jövök ötvennel, de aztán kissé felgyorsítottam, mielőtt elértem volna a település végét jelző táblát. A mérésük szerint ötvenhéttel száguldottam. Nem vitatkoztam, eltettem a csekket, majd eszembe jutott kolléganőm, aki nagyon kedvesen hagyott nekem ebédet az iroda hűtőjében. Örültem, mert nem készültem aznap étellel, így legalább megspóroltam volna az aznapi ebédpénzt. De megint beteljesült a bibliai igazság: az Úr adta, az Úr elvette.   

