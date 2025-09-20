szeptember 20., szombat

Nosztalgia

2 órája

Jó reggelt, Fejér vármegye!

Szabó Zsolt

Elég egy teljesen hétköznapi dolog arra, hogy az embert töményen elöntse a nosztalgia. A múlt hét vasárnapján miután leadtam a fotós mellényemet a Győr Rally sajtóirodájában, egy bőröndöt húzó, hátán nagy méretű hátizsákot viselő fiatalemberre lettem figyelmes. Róla azonnal eszembe jutottak az egyetemen eltöltött évek, amely során Pécsen én is hasonlóan nagy terhet cipeltem, ám a bőrönd hosszú kilométereken át történő cipelését kárpótolták azok az emberek,akiket ezalatt az öt év alatt megismertem, és akik jelenleg a baráti köröm gerincét adják, Illetve azok az élmények amelyről akár egy másfél órás, már-már stand-up comedy-t idéző előadást tudnék tartani.

 

