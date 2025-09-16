szeptember 16., kedd

Közös reggelek

1 órája

Jó reggelt, Fejér vármegye!

Címkék#bögregyűjtemény#életem#reggel

Ozsváth Zsuzsa

Úgy érkezett meg az életembe, hogy nem is számítottam rá. Mégis olyan természetességgel, mintha mindig is így lett volna. Vannak dolgok, amik nem igényelnek hosszú hetekig, hónapokig, akár évekig tartó tervezgetést. Egyszer csak megtörténik. A néma reggeleket egy halk, de szívemnek annál kedvesebb “Jó reggelt!„ váltotta fel, a fogkefék száma megduplázódott, a bögregyűjtemény kibővült. A csend még soha nem volt ennyire élettel teli, a nevetés pedig ennyire őszinte, mint most. És a megszokott falak között hirtelen minden ismeretlenül otthonos lett.

