Jó reggelt, Fejér Vármegye!

A teremtés rejtélye az emberi agy, időnként bizonyítja ezt az álmainkban is. Én különleges tudósítóként vagy segélymunkásként elég sokat aludtam furcsa helyeken, sivatag homokjában, puszta földön, furgon tetején, annak rakterében, de legtöbbször a fülkében a két ülésen elfekve. Minap álmomban megint így ért az éjszaka, és miközben felmásztam a teherautó elejére, az elmémben elmosódott arcképeken a jelenlegi életem munkatársait ismertem fel – csak éppen az agyam kicserélte alattam a járművet. Ugyanis az egy erős, nehezen irányítható, feküdni kényelmes, gázolajszagú szovjet-orosz katonai teherautó volt, egy Ural. Épp olyan, mint amin negyven éve őrvezetőként szolgáltam. Vajon a furcsa rendező éjszakánként miért játszik velünk és tréfál meg minket? Remélem, Isten az, aki ilyenkor jól szórakozik.