Jó reggelt, Fejér vármegye!

Az órák úgy pörögtek, akár a másodpercek. Mint a gyermek, aki még hisz a karácsonyi csodában, úgy vártam én is a pillanatot, mikor végre megpillantjuk egymást életünk legszebb napján. Apukám oldalán, életem legfontosabb lépéseit megtéve egyre közelebb kerültem hozzá. Amikor megfordult, olyan érzés költözött a szívembe, amit még soha nem éreztem. A világ megszűnt létezni, a zene amit hónapokig gondosan válogattam elhalkult, s a csend még sosem volt ilyen szép, mint azon nap. Könnyek szöktek a szemekbe, a fák között átszűrődő napfény pedig olyan szépen ragyogta be a helyszínt, ahogy a lelkünk is ragyogott azon a napon. S bár úgy kezdtem a fogadalmam a mi történetünk nem egy Disney mese, valójában mégiscsak az, a legszebb számunkra.