Jó reggelt, Fejér vármegye

Mivel az állam és a nemzet határai nem esnek egybe, magyarok sajnos nem csak saját háborúinkban harcolnak és esnek el. Sokan egészen távolra vetődnek a szülőföldjüktől. Egy amerikai magyar, idős veterán mesélte nekem az esetet. Mielőtt elmentek volna a vietnámi háborúba, egy fiatal bajtársa elvitte haza az édesanyjához, aki megígértette vele, hogy minden körülmények között vigyáz majd a fiára. „De azt az ígéretemet én nem tudtam betartani. A fiú hősi halált halt. De mit csináljon az ember, amikor este egy kis gödröt ás ki magának a földben, belefekszik, aztán éjjel megaknázzák. Amikor a gödör szélére esik az akna, onnan nem jön ki senki. Ki tudhatta előre, hogy hová kell ásni a fedezéket? Én is megsebesültem, de ő nem élte túl. Az ember próbálja tartani a szavát, de ez néha lehetetlen.”