Jó reggelt, Fejér vármegye!

Gyors kopogás a járólapon, ami egy nagyra nőtt négylábú kapkodó lépteit jelzi, nehogy valamiről lemaradjon, ami a konyhában történik. Ütemes dobogás a folyosón álló szekrény oldalán, ami az örömteli farokcsóválás hangját juttatja messzebbre. Hangos lefetyelés, aminek tudjuk a következményét: kósza vízcseppek mindenütt, amerre az elkövetkezendő percekben jár. Halk „nyüszögés”, ami annyit tesz: kimennék az udvarra. Dörgő ugatás, jelezvén: valaki a közelben jár, de ez itt az én, a mi területünk. Szapora léptek dobognak a térkövön, a póráz csörrenése egyet jelent az indulással. A messziről is jól hallhatóan végig szaglászott séta után egyenletes lihegés tölti be a teret. Valamivel később mélyről jövő, édes álmot jelző horkolás hangja váltja fel. Aztán egy váratlan, szívszaggató pillanatban az ismert hangok sokasága után nem marad más, mint a fájó csend.