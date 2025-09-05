szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

17°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fájó csend

24 perce

Jó reggelt, Fejér vármegye!

Címkék#társ#családtag#ugatás#csend

Baráth Eszter

Gyors kopogás a járólapon, ami egy nagyra nőtt négylábú kapkodó lépteit jelzi, nehogy valamiről lemaradjon, ami a konyhában történik. Ütemes dobogás a folyosón álló szekrény oldalán, ami az örömteli farokcsóválás hangját juttatja messzebbre. Hangos lefetyelés, aminek tudjuk a következményét: kósza vízcseppek mindenütt, amerre az elkövetkezendő percekben jár. Halk „nyüszögés”, ami annyit tesz: kimennék az udvarra. Dörgő ugatás, jelezvén: valaki a közelben jár, de ez itt az én, a mi területünk. Szapora léptek dobognak a térkövön, a póráz csörrenése egyet jelent az indulással. A messziről is jól hallhatóan végig szaglászott séta után egyenletes lihegés tölti be a teret. Valamivel később mélyről jövő, édes álmot jelző horkolás hangja váltja fel. Aztán egy váratlan, szívszaggató pillanatban az ismert hangok sokasága után nem marad más, mint a fájó csend.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu