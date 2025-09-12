szeptember 12., péntek

Mária névnap

Feol podcast

1 órája

Jó pont alapítvány − Beszélgetés Gulyás Judittal és Patyi Gergővel

Címkék#feol podcast#JóPont Alapítvány#Patyi Gergő#Gulyás Judit#Kyukushin karate

Jó pont alapítvány − Beszélgetés Gulyás Judittal és Patyi Gergővel

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendégei Gulyás Judit a Jó pont alapítvány kuratóriumának tagja, illetve Patyi Gergő, a velencei Kyukushin karate dojo vezetője voltak, akikkel folytattuk tovább a korábban megkezdett úgynevezett iskolai bántalmazás témakörében folytatott beszélgetéseket. Judit a direkt iskolai élményekről, a közvetlen megtapasztalásokról számolt be, Gergő mint sportember és edző a sport szemüvegen keresztül vizsgálta a kimondottan összetett és nehéz témát! 

 

