Feol podcast
1 órája
Jó pont alapítvány − Beszélgetés Gulyás Judittal és Patyi Gergővel
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendégei Gulyás Judit a Jó pont alapítvány kuratóriumának tagja, illetve Patyi Gergő, a velencei Kyukushin karate dojo vezetője voltak, akikkel folytattuk tovább a korábban megkezdett úgynevezett iskolai bántalmazás témakörében folytatott beszélgetéseket. Judit a direkt iskolai élményekről, a közvetlen megtapasztalásokról számolt be, Gergő mint sportember és edző a sport szemüvegen keresztül vizsgálta a kimondottan összetett és nehéz témát!
