Projekt

1 órája

Jelentős összegből újul meg Nádasdladány egy fontos utcája

Címkék#Arany János utca#támogatás#útfelújítás

70 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a nádasdladányi önkormányzat belterületi útfejlesztésre.

Déri Brenda
Jelentős összegből újul meg Nádasdladány egy fontos utcája

Forrás: Varga Tünde

Az elnyert támogatásból mintegy 700 méter hosszan újul meg a közeljövőben az Arany János utca, mely által biztonságosabban és kényelmesebben érhetők el az olyan lényeges létesítmények, mint az egészségház, a szociális gondozó vagy a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. 

– Az Arany János utca felújítása mellett a Nádasdy-kastély parkja felőli oldalon 3 autóbusz számára alkalmas parkolósáv készül, mely a kastélyba érkező turista forgalmat szolgálja ki – tudtuk meg Varga Tünde polgármestertől.

A projekt azt szeretné orvosolni, hogy az út megfelelő szélességgel rendelkezzen a járművel közlekedők részére, valamint a csapadékvíz elvezetés is megoldott legyen.

 

