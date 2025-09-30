Jelentős összegből újul meg Nádasdladány egy fontos utcája

Az elnyert támogatásból mintegy 700 méter hosszan újul meg a közeljövőben az Arany János utca, mely által biztonságosabban és kényelmesebben érhetők el az olyan lényeges létesítmények, mint az egészségház, a szociális gondozó vagy a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat.

– Az Arany János utca felújítása mellett a Nádasdy-kastély parkja felőli oldalon 3 autóbusz számára alkalmas parkolósáv készül, mely a kastélyba érkező turista forgalmat szolgálja ki – tudtuk meg Varga Tünde polgármestertől.

A projekt azt szeretné orvosolni, hogy az út megfelelő szélességgel rendelkezzen a járművel közlekedők részére, valamint a csapadékvíz elvezetés is megoldott legyen.