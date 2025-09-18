50 perce
Jelentős forrásra tettek szert Dél-Fejér települései
Mentőállomás felújítás, illegális hulladékfelszámolás, közterület-fejlesztés – néhány projekt a sok közül, amely megvalósul Dél-Fejérben.
Mint arról beszámoltunk számos Fejér megyei település vehette át a napokban a Megyeházán azt a támogatói okiratot, amely a Versenyképes Járások Program támogatásának összegét taglalta. A program által nyújtott támogatás öt járást érint és összesen több mint 800 millió forint vissza nem térítendő forrást kapnak az önkormányzatok. Enying járásban a támogatásban részesülő falvak között volt Mezőszentgyörgy és Kisláng, de mellettük Enying, Dég, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Lepsény, Lajoskomárom és Mátyásdomb is – ismertették a település vezetők egy videóban.
Mutatjuk, hogy mire fordítják az elnyert forrást a települések
- Enying 133 millió forintot nyert, melyet mentőállomás felújításra, ultrahangkészülékre és városfenntartás költ.
- Dég 17 millió forintot kapott fűnyírótraktorra és öntözőrendszer kialakításra.
- Mezőkomárom a 10 millió forintos támogatást az illegális hulladék felszámolására fordítja.
- Szabadhídvég mezőőri szolgálatra és a kamerarendszer bővítésre szintén 10 millió forintot nyert el.
- Lepsény 22 millió forintból a település üzemeletetését segítő eszközöket szerez be.
- Lajoskomárom településüzemeltetési feladatok ellátására közel 17 millió forintot kapott.
- Mátyásdomb a köztereit fejleszti a 10 millió forintos támogatásból.
Varga Gábor országgyűlési képviselő közösségi oldalán megtekinthető az erről készült videó.