Első a biztonság

1 órája

A játszóterek 37, az eszközök 23 százalékánál talált szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az eddig kiszabott bírság összege meghaladta az 5,7 millió forintot.

Déri Brenda
Játszótéri eszközöket tiltottak be Fejérben, ezek minden gyerekre veszélyesek

Forrás: NKFH

Az NKFH országos vizsgálata során a kormányhivatalok szakemberei eddig 281 helyszínt és közel kétezer játszótéri elemet ellenőriztek – derül ki az NKFH közleményéből, ahogy az is, hogy a játszóterek 37, az eszközök 23 százalékánál találtak szabálytalanságot és az eddig kiszabott bírságok összege meghaladta az 5,7 millió forintot.

játszótér
Lezárt játszótéri elem.
Forrás: NKFH

Mint írják a hatóság nemcsak a közterületi, iskolai és óvodai játszótereken fordult meg, hanem az úgynevezett szürke zónában is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A leggyakrabban felmerülő probléma a karbantartási és adminisztrációs kötelezettségek be nem tartása volt. 

Játszótéri ellenőrzések Fejérben

Fejér megye esetében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az NKFH által elrendelt vizsgálat alapján a játszóterek üzemeltetési feltételeit április 28. és október 24. között vizsgálja. 

A kormányhivatal az ellenőrzés során a játszótéri eszközök biztonságosságát igazoló ellenőrzési jegyzőkönyvek, valamint a játszótéri eszközökről, az ellenőrzésekről, valamint az elvégzett javításokról vezetett nyilvántartás meglétét vizsgálja

– tájékoztatták a feol.hu-t. 

De nézik azt is, hogy a játszótereken, külön táblán, jól látható és tartós módon van-e feltüntetve az üzemeltető neve, székhelyének címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe, valamint az egységes európai segélyhívószám meglétét is vizsgálják. 

„Fejér vármegyében a mai napig összesen 15 játszótéren került sor ellenőrzésre. Jogszabálysértést 4 esetben állapított meg a kormányhivatal. A vizsgált összesen 109 darab játszótéri eszközből 14 darab eszköznél nem tudta igazolni az üzemeltető, hogy a használatba vételt megelőző, illetve az időszakos ellenőrzést elvégezték, a játszótéri eszközök biztonságosságáról nem lehetett meggyőződni. A kifogásolt játszótéri eszközök használatát a hatóság ideiglenes intézkedéssel megtiltotta. A vizsgálat keretében még további ellenőrzések várhatóak” – tudtuk meg. 

Hozzátették, a kifogásolt eszközök arányát tekintve a 2024. évi adatokhoz képest kedvezőbb tendencia tapasztalható. 

 

