Milliókat költenek a biztonságra

1 órája

Járdaépítés indul a település belterületén

Címkék#Óvoda utca#járdaszakasz#Versenyképes Járások Programban#Petőfi Sándor utca

Megérkezett a támogatói döntés Magyaralmásra. A Móri Járási Fejlesztési Fórum döntése alapján Magyaralmás Község Önkormányzata több mint 12.5 millió forintot fordíthat a biztonságos közlekedésre, a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően.

Palocsai Jenő
Járdaépítés indul a település belterületén

Forrás: Önkormányzat

Már most kíváncsian várja a lakosság Magyaralmáson, hogy vajon a sok utca közül melyik örülhet a jövőben egy jelentős fejlesztésnek. A község önkormányzata ugyanis több mint 12.5 millió forintot nyert a Versenyképes Járások Programban, és ezt a jelentős összeget a település vezetése egy az egyben járdaépítésre kívánja fordítani.

Megkérdeztük a település önkormányzati hivatalát, hogy pontosan mely járdák, illetve mely járdaszakaszok újulnak meg a vissza nem térítendő forrásnak köszönhetően. Azt a választ kaptuk, hogy várhatóan az Óvoda utca és a Petőfi Sándor utca gyalogjárójának egy-egy szakasza újul meg akár még ebben az évben.

 

