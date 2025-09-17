Járdaépítés indul a település belterületén

Már most kíváncsian várja a lakosság Magyaralmáson, hogy vajon a sok utca közül melyik örülhet a jövőben egy jelentős fejlesztésnek. A község önkormányzata ugyanis több mint 12.5 millió forintot nyert a Versenyképes Járások Programban, és ezt a jelentős összeget a település vezetése egy az egyben járdaépítésre kívánja fordítani.

Megkérdeztük a település önkormányzati hivatalát, hogy pontosan mely járdák, illetve mely járdaszakaszok újulnak meg a vissza nem térítendő forrásnak köszönhetően. Azt a választ kaptuk, hogy várhatóan az Óvoda utca és a Petőfi Sándor utca gyalogjárójának egy-egy szakasza újul meg akár még ebben az évben.