A biztonságos közlekedés érdekében

1 órája

Járda épül vagy újul meg három bakonyi településen is

Címkék#Isztiméren#járda#Balinka#Bakonycsernye

Három településvezető és egy országgyűlési képviselő találkozott szeptember 4-én, Bakonycsernyén, a nagyközség önkormányzatánál. A találkozó célja az volt, hogy a településekből álló, járda építésre készülő konzorcium nyerteseinek átadja Törő Gábor az aláírt támogatói okiratokat, összesen 36 millió forintról.

Palocsai Jenő

Turi Balázs, Bakonycsernye polgármestere három vendéget is várt a polgármesteri hivatalban szeptember 4-én, délelőtt 10 órára. Amikor a két szomszédos település vezetője és Törő Gábor országgyűlési képviselő megérkezett, megtették a bejelentést, járda épül, illetve újul mind a három településen.

járda
Járda épül vagy újul meg három bakonyi településen is
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A konzorcium résztvevői

  • Bakonycsernye
  • Balinka
  • Isztimér

Bakonycsernye egy szakaszán nincs járda

– A Versenyképes Járások kapcsolatában mind a három település megkapta azt értesítést, és Bakonycsernye abban a szerencsés helyzetben van, konzorciumi vezetőként, hogy elsőként kaptuk meg, de nem is a sorrend a fontos, hanem az, hogy sikerült összehozni egy jól működő konzorciumot. Mi polgármesterek már jó ideje ismerjük egymást, ez is jó alapja volt a sikeres együttműködésnek. Köszönettel tartozunk Magyarország kormányának és Törő Gábornak, aki most is összefogta az egész térséget.

Bakonycsernye, Balinka és Isztimér települések, miután megalapították ezt a konzorciumot, eldöntötték, hogy a közösségi közlekedést határozzák meg célként. Számunkra ez azért volt fontos, mert mindhárom település lakosai mind Fehérvárra, mind Mórra a közösségi közlekedést használva jutnak el, de nem szabad elfelejteni a csernyei középiskolás diákokat és a nyugdíjasokat sem.

Ez a sikeres pályázat a gyakorlatban azt jelenti, hogy járdaépítés kezdődik majd a közeljövőben, méghozzá egy olyan szakaszon, ami az evangélikus templommal szemben helyezkedik el. Ezen a helyen egy teljesen új járdát építünk, ugyanis ez egy olyan szakasz, ahol jelen pillanatban egyáltalán nincs járda, ezért a gyalogosok az útpadkán közlekednek. A fejlesztés célja, hogy a lakososok biztonságosan el tudják érni a buszmegállót – mondta Turi Balázs.

Több mint 36 millió három helyre

Összesen több mint 36 millió forint támogatást kapott a három település. Ebből Bakonycsernye 22,7 millió forinthoz jutott, míg Balinka és Isztimér egyenként 6.8 millió forint támogatást kapott.

A tervekkel már elkészültek, ha minden jól megy akkor az is lehet, hogy még az év végén véget érnek a munkálatok.

Wéninger László, Balinka polgármester a bakonycsernyei hivatalnak is megköszönte a sok segítséget.

Járdafejlesztések a Bakonyban – sajtótájékoztató

Fotók: Fehér Gábor

Újabb 170 méter a kilométerből

– Balinka településen több mint egy kilométer hosszú járda húzódik a településen áthaladó fő út mentén. Korábban felmérettük ezt a járdát és a Magyar Államtól térítésmentesen megkaptuk a gyalogjáró tulajdonjogát, így mostantól a mi felelősségünk annak karbantartása. Több helyen nagyon rossz állapotban van és a Magyar Falu Program keretében más második alkalommal nyertünk 10 millió forintot rá. A mostani támogatással elérjük, hogy elkészül újabb 170 méter, így már a teljes szakasz fele megújul. Ez azért is fontos, mert ezen a járdán érik el a lakosok a buszmegállót, a hivatalt és a boltot is – mondta Wéninger László.

A lakosság is szorgalmazta a fejlesztést

Isztiméren is járdafelújítás lesz, amire nagy szükség van, mert meglehetősen rossz állapotban vannak a gyalogjárók.

– A cél az, hogy legalább az egyik oldalon elérjük azt, hogy az emberek biztonságosan tudjanak közlekedni. Fontos, hogy akik az óvodába járnak, azok is botladozás nélkül tudjanak haladni a kisgyerekkel, illetve a babakocsival. Emellett van egy nyertes pályázatunk a Magyar Falu Programban, amit szintén járdaépítésre fogunk fordítani – mondta Orbán Tibor Nesztor, isztiméri polgármester.

A Móri Járás negyed milliárdot nyert

A Versenyképes Járásokkal kapcsolatban Törő Gábor országgyűlési képviselő mondott az eseményen egy rövid összefoglalót.

– A Móri Járás összességében mintegy 250 millió forintot oszthat el 13 település között. Már a kezdet kezdetén tartottunk egy konzultációt, hogy milyen irányelvek mentén történjen a keretösszeg felosztása, így minden település tudott pályázni. A balesetmentesség minden településen nagyon fontos, és ahogy látom Bakonycsernye és Balinka vezetője is a lakosság érdekeit figyeli. Isztiméren is hasonló a helyzet, ám ott még a lakossági nyomás is hatással volt a folyamatra – mondta az országgyűlési képviselő, aki a bejelentéseket követően átadta a települések vezetőinek a támogatói okiratokat, melyeket Navracsics Tibor töltött ki és adott a nyertes településeknek.

 

