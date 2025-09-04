Turi Balázs, Bakonycsernye polgármestere három vendéget is várt a polgármesteri hivatalban szeptember 4-én, délelőtt 10 órára. Amikor a két szomszédos település vezetője és Törő Gábor országgyűlési képviselő megérkezett, megtették a bejelentést, járda épül, illetve újul mind a három településen.

Járda épül vagy újul meg három bakonyi településen is

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A konzorcium résztvevői

Bakonycsernye

Balinka

Isztimér

Bakonycsernye egy szakaszán nincs járda

– A Versenyképes Járások kapcsolatában mind a három település megkapta azt értesítést, és Bakonycsernye abban a szerencsés helyzetben van, konzorciumi vezetőként, hogy elsőként kaptuk meg, de nem is a sorrend a fontos, hanem az, hogy sikerült összehozni egy jól működő konzorciumot. Mi polgármesterek már jó ideje ismerjük egymást, ez is jó alapja volt a sikeres együttműködésnek. Köszönettel tartozunk Magyarország kormányának és Törő Gábornak, aki most is összefogta az egész térséget.

Bakonycsernye, Balinka és Isztimér települések, miután megalapították ezt a konzorciumot, eldöntötték, hogy a közösségi közlekedést határozzák meg célként. Számunkra ez azért volt fontos, mert mindhárom település lakosai mind Fehérvárra, mind Mórra a közösségi közlekedést használva jutnak el, de nem szabad elfelejteni a csernyei középiskolás diákokat és a nyugdíjasokat sem.

Ez a sikeres pályázat a gyakorlatban azt jelenti, hogy járdaépítés kezdődik majd a közeljövőben, méghozzá egy olyan szakaszon, ami az evangélikus templommal szemben helyezkedik el. Ezen a helyen egy teljesen új járdát építünk, ugyanis ez egy olyan szakasz, ahol jelen pillanatban egyáltalán nincs járda, ezért a gyalogosok az útpadkán közlekednek. A fejlesztés célja, hogy a lakososok biztonságosan el tudják érni a buszmegállót – mondta Turi Balázs.

Több mint 36 millió három helyre

Összesen több mint 36 millió forint támogatást kapott a három település. Ebből Bakonycsernye 22,7 millió forinthoz jutott, míg Balinka és Isztimér egyenként 6.8 millió forint támogatást kapott.

A tervekkel már elkészültek, ha minden jól megy akkor az is lehet, hogy még az év végén véget érnek a munkálatok.