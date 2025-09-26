1 órája
Hol és mikor vihetjük kis kedvenceinket állatorvoshoz októberben?
Az őszi hónapban is gondoskodhatunk kis kedvenceinkről a Dunaújvárosi járás településein. Íme a Sárbogárdi járás állatorvosi ügyelet beosztása! A Fehérvár megyei kormányhivatal Dunaújvárosi járási hivatalának tájékoztatása szerint az állatorvosi ügyeletek időpontjai és helyszínei októberben előre meghatározottak
Fotó: Illusztráció: Pexels
A hétvégi és ünnepnapi ügyeleti időpontok lehetőséget biztosítanak arra, hogy kis kedvenceink mindig megfelelő ellátásban részesüljenek. Érdemes előre tájékozódni a rendelési helyszínekről, hogy szükség esetén gyorsan elérhessük az ügyeletes állatorvost. A Sárbogárdi járás állatorvosi ügyelet adott napokon és időpontokban éhető el!
Októberi ügyeleti napjai a következők:
- Október 4–5.: Fodor Judit Lajos Komáromban rendel.
- Október 11–12.: Kellner Péter a Sárbogárd, Rákóczi út 62 szám alatt várja a betegeket.
- Október 19.: Pátzay József Sárbogárdon, az Asztalos utca 1/A alatt rendel.
- Október 23–24.: Csele István Sárosdon, a Sport utca 30 szám alatt lesz ügyeletes.
- Október 25–26.: Bögyös Gábor Nagylókon, az Adi Endre utca 1/A
A Sárbogárdi járás állatorvosi ügyelet települései:
Az ügyeleti szolgáltatás az alábbi településekre terjed ki: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezőfalva, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota és Szabadegyháza.