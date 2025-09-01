Megérkezett a válasz: ismeretlen tettesek törték el a japánkert csobogóját

A Csónakázó-tó szigetén található japánkertnek sok más mellett éke – jelenleg csak volt – az a bambuszból készült csobogó, amelyet ismeretlenek pénteken eltörtek. A rongálás az előzetes információk alapján délután 5 és 6 óra között történt – kezdte lapunk megkeresésére Bozai István városgondnok.

A japánkertben található megrongált csobogó.

Forrás: Fehérvári vagyok! FB-csoport

Majd azzal folytatta, hogy miután a Városgondnokság értesült az esetről Útügyelet részlegük munkatársa a helyszínre ment és értesítette a rendőrséget, akik a helyszínen felvették a káradatokat.

Zajlik a kárfelmérés a japánkertben

– A Városgondnokság szakemberei a balesetmegelőzés érdekében a csobogót azonnal áramtalanították, valamint elzárták a vizet. A kárfelmérés folyamatban van. A feljelentés ismeretlen tettes ellen ugyancsak folyamatban van, ennek részeként a közterületi kamerák felvételeit a Közterület-felügyelettől a hatóság kikéri – tudtuk meg.

Ami a helyreállításra vonatkozó kérdésünket illeti, Bozai István elárulta: a javításokat a támogató-építtető DENSO Gyártó Magyarország Kft. japán kertésze fogja elvégezni.

Hozzátette, hogy a négy évszakos, tematikus kertet 2023-ban, az akkor 25 éve a városban működő DENSO Gyártó Magyarország Kft. ajándékozta a városnak, hogy maradandó emléket állítson kollégáinak és a városlakóknak.